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İzmir merkezli 'yasa dışı dinleme' operasyonunda 10 polis serbest, 14'ü mahkemede

İzmir merkezli operasyonda 24 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı

30 Ocak 2015 09:12

İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 emniyet mensubundan 14'ü tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi, 10'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, suç örgütü faaliyetleri kapsamında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği, iftira, suç uydurmak, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin ifadeleri, Cumhuriyet Savcısı Okan Bato tarafından alındı.

İfadelerinin alınmasının ardından Hüseyin Gürtekin, Remzi Burcu, Ahmet Yıldız, Hamza Doğan, Ahmet Akpınar, İsmail Şahin, Muhammed Kılıç, Ramazan Mert, Erdoğan Altay ve Hasan Say serbest bırakıldı, diğer 14 zanlı tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Şüpheli polislerden bazılarının avukatı Muzaffer Akyol, savcılık sorgusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, reddi hakim talebinde bulunacaklarını söyledi.

Komiser Ramazan Mert ise adliye çıkışında, "İşte sevdam bu'' diyerek, Türk bayrağı açtı.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın avukatı Resul Tunçkır, adliye önünde gazetecilere açıklamasında, yüksek tansiyon hastası olduğu için beyin kanaması şüphesi bulunduğunu belirttiği müvekkilinin, hasta oğlunun tedavisinin tamamlanması ve kendisini iyi hissetmesinin ardından teslim olacağını ifade etmişti. Eski Elazığ Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Karakayalı'nın da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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