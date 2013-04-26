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Üst mahkeme itirazı kabul etti, Fazıl Say yeniden yargılanacak

Fazıl Say'ın 'hükmün açıklamasının geri bırakılması' kararına yönelik bir üst mahkemeye itirazı kabul edildi. Say yeniden yargılanacak

26 Nisan 2013 19:49

Ünlü Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın "hükmün açıklamasının geri bırakılması" kararına yönelik bir üst mahkemeye itirazı kabul edildi.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın avukatı İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, müvekkiline verilen "10 aylık hapis cezası hükmünün açıklanmasının, 5 yıllık denetimli serbestlik şartı ile geri bırakılması" kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Avukatı ayrıca Say ile ilgili beraat kararı verilmesini, taleplerin reddedilmesi durumunda da dilekçenin değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesini istemişti.

Talepleri reddeden heyet, söz konusu itiraz dilekçesini bir üst mahkeme olan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Üst mahkeme itirazı kabul ederek "hükmün açıklamasının geri bırakılması" karar verdi.

 

10 ay hapis cezası almıştı

 

Piyanist Fazıl Say, Ömer Hayyam'a atfedilen bir dizeyi Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşmıştı.

Say'ın "dini değerleri alenen aşağıladığına” hükmeden mahkeme, sanatçıya 10 ay hapis cezası vermişti.

 

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