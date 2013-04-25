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Fazıl Say'ın itirazı reddedildi

Fazıl Say'a verilen 10 ay hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara yapılan itiraz reddedildi.

25 Nisan 2013 20:39

Twitter’a yazdıkları nedeniyle 10 ay hapis cezası alan piyanist Fazıl Say’ın, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın avukatı Meltem Akyol, İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, müvekkiline verilen "10 aylık hapis cezası hükmünün açıklanmasının, 5 yıllık denetimli serbestlik şartı ile geri bırakılması" kararının kaldırılmasını talep etti.

Akyol, ayrıca Say ile ilgili beraat kararı verilmesini, taleplerin reddedilmesi durumunda da dilekçenin değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesini istedi.

Talepleri reddeden heyet, söz konusu itiraz dilekçesini bir üst mahkeme olan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Piyanist Fazıl Say, Ömer Hayyam'a atfedilen bir dizeyi Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşmıştı.

Say'ın "dini değerleri alenen aşağıladığına” hükmeden mahkeme, sanatçıya 10 ay hapis cezası vermişti.

 

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