Ünlülerin 'hödük' tartışması yargıya taşınıyor

Bülent Ersoy'un iftar sofrasında kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan'a 'Hödük' demesiyle alevlenen tartışma mahkemede devam edecek.



Bülent Ersoy, bir davette kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan'a ağır eleştiri getirmişti. Pekkan hakkında ' ’Geçen bir davetteyiz. Masaya geldi hödük. İnsan girişte ’merhaba arkadaşlar’ der. Bir şirin olur. Böyle ucube. Allah’ın selamını vermeyi öğrensin küstah’ diye konuşmuştu. Bülent Ersoy'un bu sözlerine '’Hiç kimse için nezaketimi bozmayacağım’ diye cevap veren Pekkan meseleyi yargıya taşıdı.



Vatan gazetesi'nde yayımlanan habere göre, Avukatı Efkan Günaydınoğlu aracılığıyla hakaret davası açarak, tazminat talebinde bulundu. Süperstar kazanacağı tazminatı ise bir hayır kuruluşuna bağışlayacağını açıkladı.



Ajda Pekkan geçen yıl da gözlerini kurbağaya, dudaklarını maymun poposuna benzeten ünlü plastik cerrah Prof. Dr. Nazım Durak’a dava açmış, 6 bin TL tazminat kazanmıştı.