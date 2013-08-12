Bülent Ersoy'dan Ajda Pekkan'a: Küstah, hödük, nesli tükenmiş, ucube...

Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, kendisine Ajda Pekkan ile ilgili sorulan bir soru üzerine "Allah'ın selamını vermeyi öğrensin, küstah. O gece davetteyiz. Masaya geldi hödük, bir Allah'ın selamını vermedi. Biz oturuyoruz. İnsan girişte 'Merhaba arkadaşlar' der. Bir şirin olur. Böyle ucube. Ben orada oturuyorum zangoç gibi. Neden vermedi? Görmedi mi beni? Aynı masadayız. Allah onu ıslah etsin" dedi.

Bülent Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence merkezinde sahne aldı, yaptığı esprilerle hayranlarını kahkahaya boğdu.

Konser öncesinde de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, bir muhabirin, "Sanatçıların özel koleksiyonu olur, otomobil merakı olur. Örneğin Ajda Pekkan'ın ayakkabı koleksiyonu varmış" demesi üzerine, "O ayakkabı koleksiyonu yapmaktan evvel Allah'ın selamını vermeyi öğrensin, küstah. O gece davetteyiz. Masaya geldi hödük, bir Allah'ın selamını vermedi" dedi.

Club Dedikodulu Plus'da saat 02.00 sıralarında sahneye çıkan Ersoy, neşeli tavırları ve esprileriye dikkat çekti.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla biraraya gelen Ersoy, Ramazan ayının sona ermesine çok üzüldüğünü ve son gece ağladığını belirtti.

Ersoy, "Razaman ayına alışmıştım. İnsan sevdiğinden ayrılınca bir tuhaf oluyor. Eksik kaldım. Çünkü seneye ya görürüm ya göremem, bilmiyorum. Allah bilir onu. Bir daha erişebilecek miyim, yaşamak anlamında değil, o hazza tekrar erişebilecek miyim o manada. Bir ay boyunca ibadetimi yaptım. Allah hepimizinkini kabul etsin" dedi.

Neşeli ve keyifli olduğu gözlenen Ersoy, röportaj sırasında da arka arkaya yaptığı esprilerle kahkaha attı.

Tanju Babacan'ın imzasını taşıyan kıyafetle sahneye çıkacağını belirten Ersoy, "Takıları, kıyafet ve bonemin tasarımı Babacan'a ait. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu iftar yemeğinde özellikle başını bağladı demişler. Ama hiç öyle bir şey yok. Şimdi sahneye çıkacağım, yine aynı bone var. Bu kıyafetin tamamlayıcısı bu. Çünkü kıyafet Afrikan bir kıyafet. Bodrum'a da zaten çok uyar. O gece de saçımın arkası da tamamen açıktı. Esasında şimdi toplu. Şimdi de acaba cumhurbaşkanına mı konser versem?" dedi.

Takıları ile de dikkat çeken Ersoy, kıyafetinin üzerinde bulunan yumurta tasarımından olan kolye ve yüzüğünün yeni doğmuşluğu simgelediğini belirti.

Ajda Pekkan'a selam tepkisi

Bülent Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftarda kendisinden sonra masaya gelen Pekkan'ın selam vermediğini belirterek ateş püskürdü.

Bir muhabirin, "Sanatçıların özel koleksiyonu olur, otomobil merakı olur. Örneğin Ajda Pekkan'ın ayakkabı koleksiyonu varmış" demesi üzerine tepkisini dile getiren Ersoy, "O ayakkabı koleksiyonu yapmaktan evvel Allah'ın selamını vermeyi öğrensin küstah. O gece davetteyiz. Masaya geldi hödük, bir Allah'ın selamını vermedi. Allah'ın selamını vermemek ne demek ya. Hani bırakın arkadaş olmamızı, falanı filanı. Sonra sen kime numara yapıyorsun yani kime bu nağmelerin? Yaptığın insan kim? Orhan Gencebay ile ben varım. Senden aşağı bir insan yok ki. Senden yukarısı hatta var, nesli tükenmiş. Efendim sen neyine hava yapıyorsun? Biz oturuyoruz. İnsan girişte 'Merhaba arkadaşlar' der. Bir şirin olur. Böyle ucube. Ben orada oturuyorum zangoç gibi. Neden vermedi? Görmedi mi beni? Aynı masadayız. Allah onu ıslah etsin" diye konuştu.

Ersoy, Şanlıurfa'dan gelen hayranı öğretmen Sultan Gökbaş ve 15 aylık oğlu Ömer Fırat Gökbaş'ı sahneye çağırdı.

Kendisi için hazırlanan koltuğa birlikte oturarak kısa bir süre sohbet etti.

Sahneye davet ettiği bir başka hayranına da darbuka eşliğinde dans ettirdi.

Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Ersoy, şarkılarının bazılarını dinleyenlerle söyledi.