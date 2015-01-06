Ünlülerden 'İztuzu'na sahip çıkın' çağrısı

Ünlü oyuncu Altan Erkekli, yazar Pelin Batu, sunucu Yekta Kopan ve yönetmen Özcan Alper gibi ünlü isimler, hazırladıkları video ile herkesi İztuzu’na sahip çıkmaya davet etti. Ünlüler, ‘doğayı doğaya bırakın’ çağrısında bulundu.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nın devlet eliyle adeta ranta kurban edilmesine tepkiler büyüyor. Nesli tükenmekte olduğu için koruma kapsamında bulunan caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı plajın imara açılmasına karşı doğa severlerin başlattığı direniş yedinci gününe girdi. Binlerce kişi İztuzu sahilinde nöbet tutarken, sosyal medyada oluşturulan ‘İztuzu Dayanışması’ adlı platforma destek verenlerin sayısı artıyor. Aralarında oyuncu Altan Erkekli, yazar Pelin Batu, Yekta Kopan ve sinema yönetmeni Özcan Alper’in de bulunduğu ünlü isimler hazırladıkları video ile herkesi İztuzu’na sahip çıkmaya davet etti. Ünlüler, deniz kaplumbağalarının doğal denge dışında bir yapıyla korunamayacağı görüşünde birleşti.

Muğla’nın Dalyan beldesinde bulunan tesis ihaleyle İngiliz ortaklı DALÇEV isimli firmaya satıldı. İddiaya göre, plaja bir deniz kaplumbağası hastanesi inşa edilecek. Çevreciler bu durumun emsal teşkil ederek plajın imara açılmasından endişe ediyor. Pelin Batu, “Bu planlarla gayet güzel kılıfına uydurarak kaplumbağa sevgisiyle kavrulan belli sözde bilim insanları, bu kaplumbağalar için 22 dönümlük yer yapmaya çalışıyorlar.” diyerek tepkisini dile getiriyor.

Altan Erkekli (Oyuncu): Bugüne kadar deniz kaplumbağalarıyla ilgili yapılan çalışmalar ülkemizde ve dünyamızda takdirle karşılandı. Onların yaşam alanlarının korunması, çoğalması ve rahat şekilde yaşamaları için cansiparane işler yapıldı. Yalnız İztuzu Plajı’na yapılması planlanan kaplumbağa hastanesi, oradaki diğer canlıların yok olmasına neden olacak. Bölge imara açılacak, ranta dönüşecek, turizm bölgeleri açılacak. Böylelikle deniz kaplumbağaları korunmak istenirken tamamıyla yok edilmiş olacak.

Yekta Kopan (Sunucu): Biz neye sahip çıkacağız? Ya da şimdiye kadar neye sahip çıkmayı başardık? Bazı şeyler hoş kelimelerle bize aksettiriliyor. ‘Caretta carettaları koruyacağız’, ‘Onları tekrardan doğaya kazandıracağız’ gibi… Gerçekten öyle mi acaba? Bunu iyice düşünmek lazım. Kentsel dönüşümler, tema parkları… Bütün bu çabaları anlamak mümkün değil. Bütün bu çerçevelerden çıkıp doğayı doğaya bırakmak lazım.

Pelin Batu (Yazar): Sözde bilim insanları ve doğa sevdalıları, deniz kaplumbağaları için 22 dönümlük bir yer yapmayı planlıyorlar. Şimdi bu 22 dönümlük yerle ilgili hepimizin kafası karışık ama aslında değil. Orada ağaçlar kesilmeyecek diyenler var yaşlı ağaçlar kesilecek diyenleri var. Aa evet tabii ki orada böyle büyük bir yer yapılıyorsa ağaçlar kesilsin diyenler var. Burada şunu görebiliyoruz burada bütün doğal dengenin bozulması planlanıyor. Bu, Türkiye’nin genelinde her zaman yapılan bir şey. Gecekondu usulü diyorum ben buna. Yani bir yere rapor olmadan genellikle gece yarısı geliyorlar. Sonra biz çevreciyiz diyorlar.

Özcan Alper (Senarist, yönetmen): Bu seferki yapılmak istenen biraz daha karışık. Caretta carettalara hastane adı altında yapılıyor. Bu tarz alanlar imara açıldığı zaman maalesef hükümetler ve iktidarlar bunu kendi çıkarları doğrultusunda çok rahat kullanabiliyorlar. Doğa talanına karşı İztuzu Plajı’na sahip çıkalım.