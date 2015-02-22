Ünlülerden Fırat Çakıroğlu mesajı

Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu için ünlülerden sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı. Oyuncu Nejat İşler, twitter hesabından “Korkmayın. Berkin Elvan’a sahip çıkmakla Alevi olunmadığı gibi, #FıratÇakıroğlu’na da sahip çıkmakla ülkücü olunmaz” dedi ve Fırat Çakıroğlu’nun bir eylem sırasında eliyle ülkücü işareti yaptığı fotoğrafını paşlaştı. Sosyal medyada paylaşılan bazı mesajlar şöyle:

Oyuncu Fırat Tanış, “#SiddeteHayır hiçbir ideoloji genç insanların ölümüne gerekçe olamaz” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Atletico Madrid’in oyuncusu Arda Turan, Fırat Çakıroğlu için Instagram hesabından bir ileti paylaştı ve ‘‘Benim ülkemin güzel Toprakları savaşmak için değildir. Yasamak içindir. Allah rahmet eylesin... FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU’’ notunu düştü

Ceyhun Yılmaz, “Herkes adını anmalı/anlamalı. ‘şucu bucu’ diyerek acıları bile bölmek isteyene fırsat vermeden! Ailesine sabır #FıratCakıroğlu ‘na rahmet…”

Enver Aysever “Memleketimde genç ölümler can yakıyor. Fırat Çakıroğlu’nun öldürülmesi acı ve düşündürücü.”dedi.

Yazar Ahmet Ümit ise “Hergün bir genci veriyoruz toprağa, bu gidişat iyi değil. Bu öfke, bu kin, bu nefret, bu hiç iyi değil.”