Ünlüler yarışa girdi; İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan fotoğrafını silmedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski bakan Mehmet Ağar hakkındaki iddialarının ardından ünlüler Peker'le olan fotoğraflarını Instagram'dan silme yarışına girdi. İktidara yakınlığı ile bilinen şarkıcı İsmail Türüt, Peker'le olan fotoğrafını silmedi.

ABD'de yaşayan Tolga Karel de Peker'le fotoğrafını yeniden paylaşmış, "Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim” açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN: Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş

TIKLAYIN - Sedat Peker'le fotoğraf paylaşan ünlüler şimdi de silme yarışına girdi!