Sedat Peker'le fotoğraf paylaşan ünlüler şimdi de silme yarışına girdi!

Yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialarla Türkiye'nin gündeminde yer alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sadece siyaset değil, magazin dünyasında da etki yarattı. Bir dönem Sedat Peker'le fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlüler, paylaşımlarını silmeye başladı.

Sedat Peker’in videoları sadece siyasette değil magazin dünyasında da etki yarattı. Bir dönem Peker’in yanında olmakla övünen ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü isimler, şimdi bu paylaşımlarını silmeye başladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği isimler arasında, Demet Akalın, "Reis diye yazılır adamı diye okunur. İyi ki doğdun can Reis" paylaşımı yapmış. Şarkıcı Gökhan Özen ise "Mangal yürekli adam" şarkısını Peker için yazmış.



Polis fezlekesinde Peker dostu sanatçılar olarak şu isimler sıralanıyor: Ebru Gündeş, Hande Yener, Emel Müftüoğlu, Elif Karlı, Seda Sayan, Davut Güloğlu, İsmail Türüt, Mehmet Ali Erbil, Stelyo Pipis, Bülent Serttaş, Demir Karahan ve Onur Sarıkaya.







