Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı

Bağlantı noktalarının açılması nedeniyle çift yönlü kapatılan Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'ndeki trafik akışı, yeniden normale döndü. Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle açılma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın ardından bağlantı noktasındaki sorunu gideren ekipler, köprüyü yeniden trafiğe açtı. Bağlantı noktasında dün yaklaşık 20 santimetre açılma meydana gelmesi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Atatürk Köprüsü, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açılmıştı. (AA)

İmamoğlu, ilk ayrılmadan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Yapılan incelemeler neticesinde köprüde hiçbir yapısal problem yok. Bu yüzer köprü. Açılır kısmına müdahale edildi. Zincirlerde gerdirme işlemi uygulandıktan sonra köprü trafiğe açıldı. Bu bazı kuruluşlar yazıyor denizin üzerindeki Unkapanı Köprüsü. Kara kısmındaki üst geçidi olan bölümünde yaptığımız inşaatla ilgisi yok"."

TIKLAYIN - Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı!

TIKLAYIN - Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

TIKLAYIN - İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Unkapanı Köprüsü açıklaması