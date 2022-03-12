İBB Başkanı İmamoğlu öğleden sonrası için uyardı: Bugün diğer günlerin tamamı kadar kar yağışı yaşanacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karın etkisi altına aldığı İstanbul’daki son durum hakkında AKOM’dan bilgi verdi.

"Bugün 12 Mart cumartesi günü bu gece daha doğrusu sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü" diyen İmamoğlu, "2003'te eksi 4 ölçülmüştü, bu gece eksi 4.4 ölçüldü. Yani mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Ve hatta eksi 7-8'e kadar varabileni bunun hissedilen dereceleri de eksi 15'lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi. Bu Sibirya soğudu diye tariflenen havanın şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de ölçümü diyebiliriz. İstanbul'un bu sütrece en doğru şekliyle hazırlık yapmasının herkesin bir paydaş olmasının, buna maksimum seviyede 16 milyon hemşerimizin eşlik etmesinin sonucu yaşıyoruz: Şu ana kadar kayda değer canımızı sıkan hiçbir hususu yaşamadık. Bu çok sevindirici" diye konuştu.

Bugün diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının öğleden sonra beklendiğini ifade eden İmamoğlu, "Toplu taşıma hem metro hem diğer İETT otobüslerimizle ilgili süreci en etkili bir biçimde sürdürdük. Metro ulaşımımız daha önce de söylediğimiz gibi gece 2'ye kadar devam etti. Lütfen vatandaşlarımıza duyuralım ki bugün, cumartesi günü Meteoroloji'nin uyarısı şu, hemen öğle sonrası yoğun bir kar yağışı, ki yani diğer günlerin tamamı kadar bir kar yağışının bugün beklendiğini, yine sabah saatlerinde bazı bölgelerde sıkı kar yağışları oldu. belli bölgelerde havanın açık olması, güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın. Bugün 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak" dedi.

İBB Başkanı, "Perşembe cuma idari tatil oldu, bizi rahatlattı. Bir önemli karar da daha önce otoyollarda sıkıntı yaratan TIR ve ağır vasıtalarının geçişinin yasaklanmasıydı. Çok hafiflediğinde acil geçişlerde kontrollü geçişler sağlanıyor ama bugün de bu yoğun kar öncesinde bu tedbirin alınması ve yolların bu anlamda daha tedbirli hale getirileceğini de öngörüyor yetkililer. Bunun yapılması halinde çok sorunsuz bir hafta sonunu yaşayacağız" sözlerini kaydetti.

İmamoğlu, “İstanbul’da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yağışın daha da şiddetlenmesini bekliyoruz. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını önemle hatırlatırım. Bugün kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 cm’ye ulaşabilir” diyerek uyardı.

Unkapanı Köprüsü

Öte yandan İmamoğlu, açıklık nedeniyle geçici bir süre kapatılan Unkapanı Köprüsü ile ilgili de bilgi verdi. İmamoğlu, "Bir bilgiyi daha belirtmek isterim ki Unkapanı Köprüsü çok konuşuldu: Saat 12'de köprü trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde köprüde hiçbir yapısal problem yok. Bu yüzer köprü. Açılır kısmına müdahale edildi. Buradaki zincirlerde gerdirme işlemi uygulanarak saat 17.00 itibarıyla köprü trafiğe açıldı. Bu bazı kuruluşlar yazıyor denizin üzerindeki Unkapanı Köprüsü. Kara kısmındaki üst geçidi olan bölümünde yaptığımız inşaatla ilgisi yok"" ifadelerini kullandı.

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