Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
11 Mart 2022 14:04
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Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
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Köprüde ekiplerin çalışması sürüyor.
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler
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