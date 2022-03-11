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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

11 Mart 2022 14:04

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Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

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Köprüde ekiplerin çalışması sürüyor.

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Fotoğraflar: AA

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

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Bağlantı noktası ayrılan Unkapanı Köprüsü'nden kareler

unkapanı köprüsü
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