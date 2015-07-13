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Yaşam

Üniversiteye girecekler için ev kiraları ne kadar?

İstanbul'da kiralık evlerin ortalama fiyatı 2 bin lira

13 Temmuz 2015 19:07

2015 YGS ve LYS sınavlarının sona ermesi ile üniversite adaylarını tercih süreci başladı. LYS tercih süresi velilerin isteği doğrultusunda 16 Temmuz'a kadar uzatıldı. Birçok öğrenci yaşadığı ilden taşınıp başka bir ile yerleşecek. Üniversiteye girecekler için il il ev kiralarını ne kadar? 


Hurriyetemlak.com'un derlediği bilgilere göre, Emlak Endeksi'nde İstanbul geneli baz alındığında İstanbul'da kiralık evlerin metrekare ortalama fiyatının 20 TL olduğu ortaya çıkıyor. Yani ortalama 100 metrekare bir ev düşünüldüğünde aylık kirası 2.000 TL civarında. 


 

Ankara'da kiralık evlerin metrekare fiyatı ortalama 8 TL. Bu durumda 100 metrekare bir dairenin ortalama kirası 800 TL civarında.

Antalya'da da ortalama metrekare fiyatı 8 TL.
 


Aydın'da ortalama fiyat 7 TL. 


Balıkesir'de 6 TL.

Bursa'da 6 TL.

Çanakkale'de 8 TL.


Denizli'de 5 TL.


Edirne'de 6 TL.


Eskişehir'de 8 TL.


Gaziantep'te 7 TL.


Hatay'da 6 TL.

Isparta'da 7 TL.

Mersin'de 7 TL.

İzmir'de 9 TL.

Kayseri'de 5 TL.

Kocaeli'de 6 TL.

Konya'da 6 TL.

Manisa'da 7 TL.

Sakarya'da 8 TL.



Zonguldak'da 6 TL.




Yalova'da 7 TL.

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