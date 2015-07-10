Üniversite tercih işlemi yaparken nelere dikkat edilmeli?

YGS ve LYS sınavlarının sona ermesiyle öğrenciler zorlu bir sürece daha girdi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversitelere tercih yapma süresinin velilerin talebi üzerine 16 Temmuz 2015 perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Tercihlerin yapılacağı bu süreçte öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Tercih nasıl yapılacak?

2015-2016 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2015- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.

Adaylar “2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” na ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler.

Adaylar, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir. Adaylar tercihlerini yazmaları için bu kılavuzdaki boş tercih listesinden yararlanabilirler. Böyle bir hazırlık, tercihlerin internete girilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yapılan liste ÖSYM’ye kesinlikle posta ile gönderilmemeli veya elden teslim etmek için girişimde bulunulmamalıdır. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

Sadece sınavsız geçiş için başvuran adaylar ile 2015-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayan adaylardan sınavsız geçiş hakkına sahip olanlar da tercih bildirimini aynı şekilde yapacaklardır.

2015-YGS'de 140 veya daha yüksek puan alanlardan sınavsız geçiş hakkına da sahip olan adaylar, tercihlerini, sınavlı veya sınavsız geçişi göz önünde tutmadan istedikleri sırada yapabileceklerdir. 2015-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanların sınavsız geçiş hakları yoksa bu adaylar tercih bildiriminde bulunamayacaklardır.

Adaylar üniversitelere nasıl yerleştirilecekler?

Adaylar, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun Tablo 4'teki lisans programlarına ve Tablo 3'teki ön lisans programlarına;

a) YGS ve varsa LYS yerleştirme puanları ve varsa sınavsız geçiş hakları,

b) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar, Tablo 3'teki kendi alanlarıyla ilgili ön lisans programlarının sınavsız geçiş kontenjanına (SGK) sınavsız olarak;

a) Okumak istedikleri yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

b) Sınavsız geçiş ile ilgili öncelikler,

c) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP),

d) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2015-ÖSYS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

Kimler tercih yapabilir?

2015-ÖSYS merkezî yerleştirmede yükseköğretim programları arasından tercih yapma hakkı olan adaylar:

a) 2015-YGS'ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayanlar,

b) 2015-YGS'ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan aynı zamanda sınavsız geçiş hakkına da sahip olanlar,

c) Sadece sınavsız geçiş hakkı bulunanlar.

Şehir seçimi önemli mi?

Şehir seçimi en az üniversite seçimi kadar önemli bir yer tutuyor. Küçük nüfuslu yerlerden büyük nüfuslu yerlere gelen öğrenciler hayatın bazı zorluklarını yaşamak durumunda kalırken aynı zamanda küçük yerleşim biriminde göremeyeceği fırsatları da elde edebiliyor.