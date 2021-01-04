Üniversitelerde AKP'li rektör rüzgârı; 20 eski AKP'li rektör yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP milletvekili adayı Prof. Melih Bulu'nun atanmasıyla birlikte, üniversitelerde eski AKP'li milletvekili ve aday adayı olanların sayısı 20'yi buldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre; AKP'nin eski milletvekili ve belediye başkan aday adayları üniversitelere rektör olarak atananların sayısı artıyor. Prof. Melih Bulu'nun atandığı Boğaziçi Üniversitesi'nin bir önceki rektörü Mehmed Özkan da, AKP'li vekil Emine Nur Günay'ın kardeşiydi.



2017'de Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP eski vekil Prof. Necdet Budak atanmıştı. Aynı yıl, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne ise AKP Terme belediye başkanı adayı Mustafa Alişarlı getirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne AKP eski Milletvekili Cevdet Erdöl atanmıştı. AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise halen 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunuyor.

2018'de Yalova Üniversitesi Rektörü olan Suat Cebeci, AKP Sakarya Milletvekili aday adayıydı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP Milletvekilli ise Öznur Çalık'ın kız kardeşi Aysun Bay Karabulut atandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Cem Zorlu da AKP Konya eski milletvekiliydi. Kars Kafkas Üniversitesi atanan Hüsnü Kapu da AKP'den Kars milletvekili aday adayı olmuştu.

AKP eski Milletvekili Vural Kavuncu halen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürüyor. 2019'da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Hamdullah Şevli de, AKP vekil adayıydı. AKP eski Milletvekili Necdet Ünüvar, 2020'de Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. AKP Kayseri eski Milletvekili Havva Talay Çalış'ın eşi Mustafa Çalış da 2018'de Kayseri Erciyes Üniversitesi rektörü olmuştu.



AKP Ankara eski Milletvekili Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi'ne, AKP Şanlıurfa eski Milletvekili Mazhar Bağlı Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nde rektör oldu. 2007'de AKP'nin Milletvekili aday adayı Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'nde rektörlük görevine devam ediyor.

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