T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Üniversite öğrencileri, kütüphanelerden en çok hangi kitabı ödünç aldı?

İlk üçte Türkiye'den iki yazar yer aldı

19 Mart 2018 15:20

Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, geçen yıl okullarının kütüphanelerinden en çok Oğuz Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ kitabını ödünç aldı. Atay’ın ardından en çok talep edilen isimler, ‘Kürk Mantolu Madonna’yla Sabahattin Ali ve ‘Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ romanıyla İngiliz yazar George Orwell oldu. 

Kültür Servisi’nin, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 26 Mart - 1 Nisan arasında kutlanacak 54. Kütüphane Haftası öncesi, geçen yıla ilişkin açıkladığı verilere dayandırarak hazırladığı haberinde, Kahraman Tazeoğlu’nun 'Bukre' kitabı ile Canan Tan’ın 'Hasret' romanının da en çok istenen kitaplar arasında yer aldığı kaydedildi. 

ETİKETLER

üniversitekütüphaneen çok okunan kitaplaroğuz ataysabahattin aligeorge orwell

İlgili Haberler

Temizlik işçileri çöpten çıkan kitaplarla kütüphane kurdu

Temizlik işçileri, boş vakitlerini kütüphanede değerlendiriyor

Öğrencilere dağıtılan kitap 'uygunsuz içerik' gerekçesiyle toplatıldı: Senin için çıldırıyorum

Kitapta, "Senin de bu sevişmeden tatmin olmadığını biliyorum", "Sen hep böyle mi sevişirsin?" gibi ifadeler yer aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24