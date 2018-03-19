Üniversite öğrencileri, kütüphanelerden en çok hangi kitabı ödünç aldı?

Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, geçen yıl okullarının kütüphanelerinden en çok Oğuz Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ kitabını ödünç aldı. Atay’ın ardından en çok talep edilen isimler, ‘Kürk Mantolu Madonna’yla Sabahattin Ali ve ‘Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ romanıyla İngiliz yazar George Orwell oldu.

Kültür Servisi’nin, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 26 Mart - 1 Nisan arasında kutlanacak 54. Kütüphane Haftası öncesi, geçen yıla ilişkin açıkladığı verilere dayandırarak hazırladığı haberinde, Kahraman Tazeoğlu’nun 'Bukre' kitabı ile Canan Tan’ın 'Hasret' romanının da en çok istenen kitaplar arasında yer aldığı kaydedildi.