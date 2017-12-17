Temizlik işçileri çöpten çıkan kitaplarla kütüphane kurdu

Ankara'nın Çankaya ilçesinin temizlik işçileri, çöplerden topladıkları kitaplarla kütüphane kurdular. İşçilerin yeni projeleri ise köy okullarına kitap göndermek ve bir çöp kamyonunu gezici kütüphane olarak düzenlemek.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre İmrahor Mahallesi’nde yer alan, 45 yıl önce inşa edilmiş ve harabeye dönmüş eski tuğla fabrikası restore edilerek Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin toplanma merkezi haline getirildi. Günde 600 işçinin kullandığı ve içinde kuaför, dinlenme salonu bulunan, sinema salonu yapılması planlanan merkezde temizlik işçilerinin çöplerden toplayarak bakımını yaptığı kitaplardan oluşturulan bir de kütüphane bulunuyor.

Kitaplar köy okullarına gönderilecek

Çankaya ilçesinin temizliğinden sorumlu işçiler çöplere atılmış kitapları toplamaya yedi ay önce başladı. Okunabilecek durumda olan kitapların bakımı yapılarak kitaplar konu başlıklarına göre tasnif edildi. İşçilerin mola zamanlarını değerlendirdikleri kütüphanede 4 bin 20 kitap bulunuyor. Depoda bekleyen kolilerdeki kitapların da bakımı yapıldıktan sonra kütüphaneye kazandırılması için çalışılıyor.

"Kültürümüzü geliştiriyoruz"

Kütüphanede dünya klasikleri, korku gerilim, Türk edebiyatı, siyaset gibi 17 farklı kategoride kitap bulunuyor. Kitapları kayıt sistemi sayesinde evlerine de götürebilen işçilerden Orhan Aykutlu, “Dinlenme zamanlarını genelde kütüphanede geçiriyoruz. Aradığımız kitapların çoğunu burada bulabiliyoruz. Kültürümüzü geliştiriyoruz. Çalışmadığımız zamanlarda boş durmaktansa burada kitap okumak, arkadaşlarla satranç oynamak daha iyi geliyor” diye konuştu.

İki yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Musa Kılıç da, “Çoğu çalışma ortamında bulunamayacak imkânı el birliğiyle hazırladık. Hem çalışıp hem okumak iyi hissettiriyor” dedi.

"Merkezi çocuklar için de kullanmak istiyoruz"

Temizlik işçilerinin toplanma merkezi sorumlusu Emirali Urtekin projeye olan ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Çankaya halkının duyarlılığına dikkat çeken ve projenin desteklerle daha da büyüyeceğini söyleyen Urtekin, ”Hedefimiz en az 5 bin kitap. Bu sayının üstüne çıktığımızda işçilerimizin kütüphanemize kazandıracağı yeni kitapların bakımını yaptıktan sonra kitapsız köy okullarında kütüphaneler oluşturmak istiyoruz. Kütüphanemizi duyup ‘biz de kitap bağışlamak istiyoruz’ diyen Çankaya sakinleri var. Verilen adreslere giderek kitapları teslim alıyoruz. Aynı zamanda merkezin imkânlarını çocuklar için de kullanmak istiyoruz. Çocukları burada ağırlayıp onları güzel mekânlarla buluşturarak geleceğe güzel bireyler hazırlamak amaçlarımız arasında” diye konuştu.

Temizlik işçilerinin toplanma merkezi sorumlusu Emirali Urtekin merkezde sinema salonu ve gezici kütüphane gibi birçok projelerinin olduğunu söyledi.

"Gezici kütüphane de projeler arasında"

Urtekin yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları projelerden de söz etti. Belediye işçilerinin bir sonraki projesi, restore edilmiş bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirerek öğrencileri kitaplarla buluşturmak. Bir diğer proje ise temizlik işçilerinin toplanma merkezindeki alana sinema salonu kurarak işçilere ve ailelerine ücretsiz film gösterimleri yapmak.