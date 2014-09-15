Üniversite mezunu inşaat işçisi beşinci kattan düşerek öldü

İzmir'de, üniversite eğitimini bu yıl bitirdikten sonra ailesine destek olmak için inşaatlarda çalışmaya başlayan 25 yaşındaki Mehmet İsa Dumlu, alçı işleri yaptığı binanın beşinci katından düşerek yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, bugün öğlen saatlerinde, Buca'da meydana gelen olayda, bu yıl Açık Öğretim Fakültesi Muhasebe Bölümü'nü bitiren, yeni bir bölümde daha okumanın planlarını yapan Mehmet İsa Dumlu, hem eğitim giderlerini karşılamak hem de ailesine destek vermek amacıyla inşaatlarda çalışmaya başladı.

5. kattan asansör boşluğuna düştü

Dumlu, alçı işleri yaptığı inşaatın beşinci katında, dengesini kaybedince asansör boşluğuna düştü.

Ağır yaralı olarak inşaattaki ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet İsa Dumlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Dumlu'nun acı haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis de olayın ardından inşaat sahasında inceleme yaptı.