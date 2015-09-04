UNICEF: Görüntüler karşısında dünyanın şok olması yeterli değil, acilen harekete geçilmeli!

Suriyeli 3 yaşındaki Aylan'ın cansız bedenin fotoğraflarının tüm dünyada yankı yaratmasıyla ilgili konuşan UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, "Bu görüntülerin karşısında, dünyanın sadece şok olması yeterli değildir. Bu görüntülerin tekrar yaşanmaması için acilen harekete geçilmelidir" dedi.

"Avrupa’daki mülteci ve sığınmacı krizinin giderek derinleştiği bu ortamda tüm dünya genelindeki sosyal medya ağlarında, televizyon ekranlarında ve gazetelerin ilk sayfalarında karşılaştığımız bu şok edici görüntüler son olmayacak" diyen Lake, Avrupa’ya sığınmaya çalışan Suriyelilerin en az dörtte birinin çocuklardan oluştuğunu hatırlatarak, harekete geçme çağrısında bulundu.

'Ne zaman bu korkunç çatışmalar son bulursa ancak o zaman yaşanan bu dram sona erer'

2015’in ilk altı ayında 106 binden fazla çocuğun Avrupa’ya sığınma talebinde bulunduğunu, Suriye’deki korkunç çatışmalar nedeniyle 2 milyon çocuğun ülkeden göç etmeye zorlandığını belirten Lake, "Ne zaman bu korkunç çatışmalar son bulursa ancak o zaman yaşanan bu dram sona erer" ifadelerini kullandı.

Lake, dramın sona erdirilmesi için şu tedbirlerin alınması çağrısında bulundu:

"1. Sağlık, gıda, psikososyal destek ve eğitim gibi temel hizmetlerin kesintisiz olarak sunulması yoluyla bu çocukların korunması ve ailelerin bir arada kalabilmeleri için mülteci ve sığınmacılara yeterli barınma imkanlarının sağlanması.

2. Yeterli sayıda ve gerekli eğitimleri almış çocuk koruma uzmanını görevlendirerek çocuklara ve ailelerine destek sağlanması.

3. Ailelerin ülkeler arası geçişi nedeniyle sadece denizlerde değil, karada da arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürülmesi. Ayrıca göçmen ve mülteci çocukların ihmal ve istismardan korunması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi.

4. Söz konusu çocuklarla ilgili alınan tüm kararlarda ve iltica taleplerinin değerlendirilmesinde öncelikli olarak çocukların yüksek yararının gözetilmesi."