Aylan'ın babası faciayı anlattı: Herkes çığlık çığlığaydı, çocuklarım ellerimin arasından kaydı

Yunanistan'a geçemeye çalışan Suriyeli mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Aylan Kurdi'nin fotoğrafları dünyada geniş yankı buldu. Faciada eşi Zahim Kurdi, oğulları 3 yaşındaki Aylan Kurdi ile 5 yaşındaki Galip Kurdi’yi yitiren ve kendisi bitkin halde sahile ulaşan baba Abdullah Kurdi teknede yaşananları anlattı.Baba Kurdi "Eşimin ellerinden tutuyordum. Çocuklarım ellerimin arasından kaydı" dedi.

Kıyıya çıktığında eşi ve çocuklarını bulamadığını anlatan Kurdi ifadesinde şunları söyledi:

"Daha önce iki kez organizatörlere para vermiş ve İstanköy Adası’na geçmek istemiştik. Birisinde Sahil Güvenlik ekipleri bizi yakaladı. Serbest kaldık. Diğerinde organizatörler sözünde durmadı ve botu getirmedi. Bu kez kendi olanaklarımız ile botu temin ederek kürek çekerek geçmeye çalıştık. Sahilden 500 metre kadar açıldıktan kısa bir süre sonra bot su almaya başladı. Ayaklarımız ıslanıyordu. Su arttıkça panik başladı. Ayağa kalkınca olanlar oldu. Can yeleklerimiz vardı ama ayağa kalkanlar nedeniyle bot birden alabora olup ters döndü. Eşimin ellerinden tutuyordum. Çocuklarım ellerimin arasından kaydı. Bota tutunmaya çalıştık. Havası gittikçe söndü. Gecenin karanlığında herkes bağırıyordu. Bu nedenle sesimi çocuklarıma ve eşime duyuramıyordum. Herkes çığlık çığlığaydı. Işıklara bakarak karaya doğru yüzmeye çalıştım. Karaya çıktığımızda eşimi ve çocuklarımı aradım bulamadım. Korkudan kaçtıklarını düşündüm, Bodrum’a geldik. Sonra şehirde buluştuğumuz noktaya gelmediklerini görünce hastaneye giderek acı haberi aldım."

Baba Kurdi’nin Muğla Adli Tıp Kurumu’nda bulunan iki çocuğu ile eşinin cenazesinin alacağı ve Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kobani kentine götürerek toprağa vereceği kaydedildi.