Umut Özkırımlı: Sema Kaygusuz’un T24'teki yazısında bahsedilen “hacklenme” olayını ilk duyuran benim, mahkemede de benim ifademle gündeme getirildi

Akademisyen Umut Özkırımlı, meslektaşı Pınar Dinç’le yaşadığı ve İsveç’te soruşturma/dava konusu olan “ısrarlı takip, taciz” tartışmasıyla ilgili olarak yazar Sema Kaygusuz’un “Sessizleştirme Harekâtı-4: İfşa son çaredir” başlıklı yazısındaki “hacklenme” bölümüne dair, “Sema Kaygusuz’un T24'teki yazısında bahsedilen “hacklenme” olayını ilk duyuran benim, mahkemede de bemim ifademle gündeme getirildi” paylaşımını yaptı.

Özkırımlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Sema Kaygusuz’un imzasıyla T24’te yayımlanan 'Sessizleştirme Harekâtı' başlıklı yazıda bahsedilen hacklenme olayını 6 Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuna ilk duyuran benim. Tabii o sıralar sessizleştirilen ben olduğum için bundan haberiniz yok." ifadesini kullandı.

“Hacklenen benim hesaplarım, davalınınki değil”

Özkırımlı paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Özeti: 1- Hacklenen benim hesaplarım, davalınınki değil.

2- Hacklenme olayı aynı gece polise ve üniversite güvenliğine bildirildi.

3- Hacklenme ertesi gün hem ben, hem davalı tarafından polise şikayet edildi. Polis banka hesaplarıma kadar inceleme yapıp dosyayı kapattı.

4- Hacker sadece davalıya değil, bir düzine yakınıma da şantaj yapıp para istedi.

5- Hacker Messenger'da 30000+ yazışma olduğu için davalıyı sevgilim sandı, onu hacklemek için kendisini tuttuğumu yazarak benden 1500$ istedi.

6- Yazışmalarda davalıyı zora sokacak bir şey yoktu

7- İsveç'te kullandığımız laptoplar bize üniversite tarafından veriliyor, işten ayrılırken geri teslim ediliyor. Yani devlete zimmetli. Bu laptoptan değil uluslararası bir suç olan hacker kiralamak, dating sitesine girmeniz bile mümkün değil.

8- Tüm bunlara rağmen davalı beni suçlamaya devam ettiği için ona 6 Mart 2018'de bir email atarak iletişimimizi ben kestim.

9- Hacklenme olayı üniversite değerlendirmesinde konuşuldu, polis ve bilgisayarımı inceleyen IT şirketi raporları dikkate alınarak ciddiye alınmadı.

10- Hacklenme olayı mahkemede benim ifademle gündeme getirildi. Mahkeme kararında da referans verildi. Ve bonus.

11. 3 Temmuz 2017'deki bir yazışmada davalı Facebook hesabının daha önce de hacklendiğinden bahsetti. Yani bu ilk kez başına gelmiyordu ve o olayda hacklenen doğrudan kendi hesabıydı. Eski sevgilisi ya da eski kocasından şüpheleniyordu. Eğer birilerinin gerçekten hacker kiraladığını düşünüyorsanız, bunun sorumlusunu davalıya ya da Sema Kaygusuz'a sorabilirsiniz.

Kaygusuz'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hacker olayı, 5 Mart 2018

Pınar Dinç bir gün Facebook'ta kendisine arkadaşlık isteği gönderen bir hesaptan mesaj alır.

"BAZI İNSANLAR SENİN FACEBOOK HESABINI VE WhatsApp NUMARANI HACKLEMEM İÇİN BENİ TUTTU" (...) GÖRÜŞMEK İÇİN BENİ WhatsApp'a EKLE"

Hacker Bunnie Lombardo Pınar Dinç'i tuzağa düşürmek için, Pınar Dinç'in telefon numarasını gösteren paylaşımın ekran görüntüsünü verir. Hacker, hacker uyarısı yapıyor. Bu dijital dünya inanılmaz.

Pınar Dinç mesaja yanıt vermez. Ama sonra Umut Özkırımlı'nın Facebook sayfasının hacklendiğini öğrenir. Hem de çok tuhaf bir HACK mesajıyla

"UMUT BENİ PINAR DİNÇ'İ HACKLEMEM İÇİN TUTTU.

AMA BEN UMUT'U HACKLEDİM"

Umut Özkırımlı sayfasından 2. hack mesajı şöyle:

KADINLARA SAYGI DUYAN HACKER'LA CANLI SOHBET İÇİN WhatsApp

Bu gelişmeyi ortak tanıdıklar Pınar Dinç'e, Pınar Dinç Umut Özkırımlı'ya haber verir. O akşam Umut Özkırımlı facebook sayfasından şu mesajı yayınlar.

Pınar Dinç'in üniversiteye şikâyet dosyasında bu post tırnak içinde aktarılmış.

Umut Özkırımlı: "Sevgili arkadaşlar, bazılarınızın fark etmiş olabileceği gibi, bugün Facebook hesabım geçici olarak saldırıya uğradı. Sorun şu anda çözülmüş görünüyor. Bu olay hakkında yerel polisi de uyardım. Adı hacker'ın paylaşımlarında geçen meslektaşım Pınar Dinç'ten ve Facebook'taki arkadaşlarımdan bu durumun verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dilerim"

Ancak kendisi bu mesajı ertesi gün siler.

Ertesi gün sabah hacker Pınar Dinç’e yazar. Hacker no: +1 (518) ..., Pınar Dinç no: +46... [10:30, 3/5/2018] +1 (518) ... : How are you? Nasılsın? [10:30, 3/5/2018] +1 (518)...: Now you understand? Şimdi anladın mı? [10:31, 3/5/2018] +1 (518) ...: I like to help you but you not understand me Sana yardım etmek isterim ama sen beni anlamıyorsun. [10:31, 3/5/2018] + 46...: who are you Kimsin sen? [10:32, 3/5/2018] +1 (518) ...: I am a hackers umut hire me to hack your Facebook plus WhatsApp Ben hacker’ım. Umut beni tuttu Facebook ve WhatsApp’ını hacklemem için. [10:32, 3/5/2018] +46 ...: when? Ne zaman? [10:32, 3/5/2018] +1 (518) ...: But when i know you are women then i stop because i don't hack women Ama ben senin kadın olduğunu öğrendiğimde durdum çünkü ben kadınları hacklemem. [10:32, 3/5/2018] +46 ...: when did you hack me Beni ne zaman hackledin? [10:32, 3/5/2018] +46 ...: did you give someone information about me?> Birisine benimle ilgili bilgi mi verdin? [10:33, 3/5/2018] +1 (518) ...: I know lot think but i not tell you Ben çok biliyorum ama sana söylemiyorum. [10:33, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can hack your Facebook id in 2 Munite but i will not do that Senin Facebook’unu 2 dakikada hacklerim ama bunu yapmayacağım. [10:34, 3/5/2018] +46 ...: but then what do you want me to do? Peki ne yapmamı istiyorsun o zaman? [10:34, 3/5/2018] +1 (518) ...: You are very bad women not understand anything Sen çok kötüsün kadınlar hiçbir şey anlamıyor. [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have lost 500$ because umut offer me to hack your Ben 500 Dolar kaybettim çünkü Umut seni hacklememi teklif etti. [10:35, 3/5/2018] +46 ...: can you provide me evidence Bana kanıt sunabilir misin? [10:35, 3/5/2018] +46 ...: so that i can use this Kullanabilmem için [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: So now you send me 500$ via western union or i will hack your Facebook and other social media O yüzden sen şimdi bana 500 Dolar yolla Western Union’la yoksa senin Facebook ve diğer sosyal medyanı hackleyeceğim. [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: Yes i have Evet var [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut and my chat conversion i have Umut ve benim chat’imiz var. [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: But without payment i will not give you Ama ödeme yapmazsan sana vermem [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why you block me? Neden beni blokladın? [10:37, 3/5/2018] +46 ...: you say you don't hack women then you scare me Kadınları hacklemem diyorsun ama beni korkutuyorsun. [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: I don't scare you i just respect women but when i get angry i can destory anyone life Ben seni korkutmuyorum ben sadece kadınlara saygı duyuyorum ama sinirlendiğim zaman herkesin hayatını mahvedebilirim. [10:38, 3/5/2018] +46 ...: if you want to protect me because im a woman then provide me evidence so that I can do the necessary things Eğer bir kadın olduğum için beni korumak istiyorsan o zaman bana kanıt sun ki ben de gerekli şeyi yapabileyim [10:38, 3/5/2018] +46 ...: you are scaring me Beni korkutuyorsun. [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut will lost job Umut işini kaybedecek [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can't do that Bunu yapamam [10:39, 3/5/2018] +46 ...: who are you Sen kimsin? [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have prof of evidence Kanıtım var [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: I am john can you visit my website then Adım John o zaman web sitemi ziyaret et [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: Hirehacker1.blogspot.com Hirehacker1.blogspot.com [10:51, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut your husband? Umut senin kocan mı? [10:52, 3/5/2018] +46 ...: no! Hayır! [10:52, 3/5/2018] +1 (518) ...: I know lot think. Çok şey biliyorum, düşün. [10:52, 3/5/2018] +1 (518) ...: Your and other boy id login need to hack Senin ve öteki çocuğun giriş id’lerini hacklemek [10:53, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have your conversation of Facebook message Senin Facebook mesajlaşman var bende [10:53, 3/5/2018] +1 (518) ... Who this? Bu kim? Hacker Pınar Dinç’e Luca’nın fotoğrafını yollar. [11:13, 3/5/2018] +1 (518) ...: Dont fight umut Umut’la savaşma [11:14, 3/5/2018] +1 (518) ...: Maybe you fight umut and he lost job because of you then you will suffer Belki sen onunla savaşacaksın ve o işini kaybedecek senin yüzünden. O zaman sen acı çekeceksin. [11:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: I will hack your Facebook plus all login in 5 Munite Senin Facebook ve tüm girişlerini 5 dakika içinde hackleyeceğim [11:15, 3/5/2018] +46 ...: then ask him to pay you this has nothing to do with me O zaman ona [Umut] sor sana para ödemesini, bunun benimle ilgisi yok [11:15, 3/5/2018] +46 ...: keep me out of it Beni bunun dışında tut/beni rahat bırak [11:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: He allrady pay me O bana zaten ödedi [11:16, 3/5/2018] +46 ...: you said you didnt hack me and you lost 500$! Bana dedin ki seni hacklemedim ve 500 dolar kaybettim [11:16, 3/5/2018] +1 (518) ...: He pay but i don't hack you but i will maybe you are stupid O ödedi ama ben seni hacklemedim ama belki sen salaksın. [11:17, 3/5/2018] +1 (518) ... Understand? Anladın mı? [11:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: You dont speak English? İngilizce bilmiyor musun? [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: I hacked umut Facebook WhatsApp twitter PayPal Ben Umut’u hackledim Facebook WhatsApp Twitter PayPal [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: Still i don't back Yine de geri vermedim [Anlaşılmıyor] [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: I do same for your maybe you are stupid girls Belki sana da aynısını yapmalı belki siz salak kızlarsınız [11:18, 3/5/2018] +46 ...: is this respecting women? threatening and asking for money Bu mu kadınlara saygı? Tehdit etmek ve para istemek [11:18, 3/5/2018] +46 ...: this has nothing to do with me Bunun benimle ilgisi yok [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why he need your Facebook login? O neden senin Facebook’unu istiyor? [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Tell me? Söyle bana? [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Who are you? Kimsin sen? [11:20, 3/5/2018] +46 ...: how would i know??? Ben nerden bileyim? [11:20, 3/5/2018] +46 ...: didnt you ask him when he paid you? Sana para ödediğinde sormadın mı? [11:20, 3/5/2018] +1 (518) ...: Before yesterday Dünden önce [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: You his ex wife? Sen eski karısı mısın? [11:21, 3/5/2018] +46 ...: no! Hayır! [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Then? O zaman? [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why he want your Facebook to hack and ask password Neden senin Facebook’unu hacklemek ve şifreni öğrenmek istedi? [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Pinar i am a professional hackers i earn everyday Pınar ben profesyonel hacker’ım her gün para kazanıyorum. [11:22, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can hack your Facebook id in 5 Munite it take 5 minutes only you like to see? 5 dakikada hacklerim Facebook’unu, sadece 5 dakikamı alır anlıyor musun?

Yaklaşık 6 saat sonra Hacker ile Pınar Dinç arasında bir yazışma daha [17:10, 3/5/2018] +1 (518) ...: Hello Merhaba [17:10, 3/5/2018] +1 (518) ...: Where is umut? Umut nerede? [17:11, 3/5/2018] +1 (518) ...: You kill him? Onu öldürdün mü? [17:11, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why he not response? Neden bana cevap vermiyor? [17:11, 3/5/2018] +46 ...: I dont know what connections you have with him. Please leave me alone Onunla ne gibi bağlantıların olduğunu bilmiyorum. Beni rahat bırak. [17:12, 3/5/2018] +1 (518) ...: You dont harm him Sen ona zarar verme [17:12, 3/5/2018] +1 (518) ...: I don't hack your Facebook id Ben de senin Facebook’unu hacklemeyeyim [17:12, 3/5/2018] +46 ...: So now you are friends? Yani şimdi arkadaş mı oldunuz? [17:13, 3/5/2018] +1 (518) ...: Not just he hire me to hack your Facebook and WhatsApp Hayır sadece o beni senin Facebook ve WhatsApp’ını hacklemem için tuttu [17:13, 3/5/2018] +1 (518) ...: But i don't hack women Ama ben kadınları hacklemem [17:14, 3/5/2018] +46 ...: Thanks. And he paid you Teşekkürler. Ve o sana para ödedi [17:14, 3/5/2018] +46 ...: Why do you protect him now Sen şimdi neden onu koruyorsun? [17:14, 3/5/2018] +1 (518) ...: Right but i like to back his money Evet ama ona parasını geri vermek istiyorum [17:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: But i don't know where his now Ama nerede olduğunu bilmiyorum [17:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: Tell me to cotact me Söyle bana ulaşsın [17:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: I like to back his Facebook account twitter and PayPal Ona Facebook Twitter ve Paypal hesaplarını geri vermek istiyorum [17:15, 3/5/2018] +46 ...: I cannot. I dont contact him Yapamam. Onunla iletişim kurmuyorum [17:16, 3/5/2018] +1 (518) ...: His son suffering cancer? Oğlu kanser mi? [17:16, 3/5/2018] +1 (518) ...: He said Öyle dedi [17:16, 3/5/2018] +46 ...: Am i not the victim here Ben burada mağdur değil miyim? [17:17, 3/5/2018] +46 ...: Keep me out of it Beni dışında tutun [17:17, 3/5/2018] +46 ...: Did he hire you or not? Seni tuttu mu tutmadı mı? [17:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: Then why he hire me to hack your Facebook O zaman neden beni tuttu senin Facebook’unu hacklemem için? [17:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: Can i hacked now? Hackleyebilir miyim şimdi? [17:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: It take 5 Munite 5 dakikamı alır [17:19, 3/5/2018] +46 70 ...: How would i now? I am the victim here Ben nerden bileceğim? Ben burada mağdurum [17:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Maybe you are not serious i will hack your Facebook id Belki sen çok ciddi değilsin Facebook’unu hackleyeceğimden [17:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: And i will put your number to international crime website Ve senin telefon numaranı uluslararası suç websitesine koyacağım [17:20, 3/5/2018] +46 ...: And what? What do you want from me? Ne yani? Ne istiyorsun benden? [17:20, 3/5/2018] +1 (518) ...: I need 500$ 500 Dolara ihtiyacım var [17:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Because i am going to back umut money Çünkü Umut’a parasını iade edeceğim [17:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Do western union now Şimdi Western Union yap [17:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Or you will suffer Yoksa acı çekeceksin [17:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can damage anyone life Herkesin hayatına zarar verebilirim.

TIKLAYIN | Umut Özkırımlı’dan, Sema Kaygusuz’un yazısı için T24’e tekzip