Umut Özkırımlı’dan, Sema Kaygusuz’un yazısı için T24’e tekzip

T24 Haber Merkezi

Akademisyen Umut Özkırımlı, meslektaşı Pınar Dinç’le yaşadığı ve İsveç’te soruşturma/dava konusu olan “ısrarlı takip, taciz” tartışmasıyla ilgili olarak yazar Sema Kaygusuz’un T24’te yayımlanan yazısına tekzip metni gönderdi.



Yargı kararına dayanan bir “tekzip metni” vasfı taşımayan Özkırımlı’nın avukatı Özge Artık tarafından gönderilen metni, “cevap hakkı” kapsamında aynen yayımlıyoruz.



“Sayın Muhatap,

21 Ekim 2021 tarihinde Sayın Sema Kaygusuz Müvekkil hakkında “Sessizleştirme Harekâtı” isimli bir yazı dizisine başlamış, ilgili yazı dizisinin sonuncusu, 28 Ekim 2021 tarihli “Sessizleştirme Harekâtı | Hikâyenin en başı” başlığında https://t24.com.tr/yazarlar/sema-kaygusuz/sessizlestime-harekati-hikayenin-en-basi,32959 URL adresinde yayınlanmıştır.

Yazıda; “PD’in 22 Mart 2018 tarihli şikayet dosyasında yer alan whatsapp yazışması” alt başlığıyla sunulan 29 Kasım 2017 tarihli Müvekkil ile Pınar Dinç arasındaki whatsapp yazışmaları Müvekkilin özel hayatına haksız müdahale edilerek ve haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek yayınlanmıştır.

Şöyle ki; mezkur yazışmalar, Lund Üniversitesi nezdinde yürütülen “Psiko-Sosyal Değerlendirme” dosyasına sunulmamıştır. 28 Ekim 2021 tarihinde, ilgili durum Üniversite ile iletişime geçilerek tarafımızca teyit edilmiştir. Mezkur yazışmalar Lund Bölge Mahkemesi Ceza Dairesi, “Umut Özkırımlı'ya karşı Pınar Dinç”, B 6064-20 sayılı dosya kapsamında da sunulmamıştır. Bu sebeplerle ilgili yazışmalar alenileştirilemez; özel hayatın ve haberleşmenin gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Haber değeri olmadığı açık olan mezkur yazışmaların yazıda yazarın öznel yorumuyla paylaşılması, Müvekkilin kişilik haklarını da ihlal etmektedir, şöyle ki konuşma aralarına yerleştirilmiş yorumlar yazarın kendi algısına göre okuru yönlendirmektir, halbuki yazar bu yazışmalar yapılırken orada değildir, dolayısıyla Müvekkili gözlemleme olanağı yoktur. Yazarın, hayat hikâyesine tanıklık etmediği, kendisiyle yüz yüze iletişim kurmadığı Müvekkil hakkındaki yorumları tüm bu basit nedenlerle gerçeğe aykırıdır, kurgudur ve dahası onur kırıcıdır.

Yazıda geçen, “UÖ’nın hayatının merkezinde en trajik odak Luca. Luca özenle bakılıyor. Belli ki bir tedavi düzeni kurulmuş. Şartlar elverişli olmasa UÖ başka bir kadınla uzun uzun yazışmaya vakti bulamazdı herhalde.” cümlesi ise yine aynı minvalde anlaşılmalıdır.

Kanunen suç olan gizlilik kapsamındaki whatsapp yazışmalarının yazıda paylaşılması, yazıda Müvekkilin onur ve itibarını zedeleyen ifadelere yer verilmesi, whatsapp yazışmalarının haber değeri taşımaması, yazının maddi hatalar içermesi, okurları doğru bilgilendirmemesi sorumlu gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.

Tüm bu sebeplerle, yayın içeriğindeki whatsapp yazışmalarının derhal ilgili yazıdan çıkarılmasını, tekzip metninin 2 gün içinde ve metin içeriği değiştirilmeden yayınlanmasını, aksi takdirde, mezkur içeriğin yayından çıkarılmasına karar verilmesi için yasal yollara başvurulacağı gibi, TCK’nın ilgili ceza hükümleri gereğince ve hukuk mahkemesi nezdinde tüm dava ve talep haklarının kullanılacağını saygılarımızla vekaleten bildiririz.”