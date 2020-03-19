Umre'den 25 bin kişi döndü, Türkiye'de yalnızca 8 bin test yapıldı; sağlıkçılar tepkili: Merkezlerin sayısı artırılmalı ve ücretsiz olmalı

Türkiye’de vaka sayısı 191’e çıkarken dün de 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) günlerdir çağrı yapmasına ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), “Test, test, test” uyarısına karşın Türkiye’de 8 bin civarında test yapıldı. Yalnızca umreden 25 bin kişinin döndüğünü belirten sağlık otoriteleri, “Taşıyıcıların büyük bölümü saptanamadan dolaşıyor” diyor.

Koronavirüs testlerinin yetersiz ve az sayıda merkezde yapılması, tabip odalarının en çok eleştirdiği konulardan biri olmuştu. Bu tartışmalar sürerken Sağlık Bakanlığı’nın bugüne dek kaç kişiye test yaptığı da merak konuları arasındaydı. Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8 bin 2 kişiye Koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bu rakamın çok yetersiz olduğunu belirterek “Örneğin Güney Kore’de günde 20 bin test yapılıyordu. 8 bin rakamı çok az. Tekrar ediyoruz, testlerin sayısı, yapıldığı merkezler artırılmalı ve ücretsiz olmalıdır” dedi.

Prof. Sinan Adıyaman, “Birçok merkezde testler yapılmalı. Dünya Sağlık Örgütü, şüphelenilen her bir vakayı bulmaya, test yapmaya, izole etmeye, tespit etmeye ve her temasın izini sürmeye çağırdı. Bu nedenle 8 bin test çok çok az, testleri mutlaka artırmalıyız. Dünyadaki başarılı koronavirüs tecrübelerine bakınca ne kadar test yapılırsa o kadar az hastalığın yayıldığını görüyoruz. Bu süreci başarılı yürüten Singapur, Tayvan, Güney Kore fazla test yaptı” dedi.

Korona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi: Kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız olası

Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’nin kritik olgu eşiğine ulaştığını belirterek, “Az test yaptığımızı, hastaların yüzde 20’sinin hastaneye gelip tanı aldığını düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” dedi.

1250 liralık ücret karşılığı test iddiası

İstanbul’da bir özel laboratuvarın iki şubesinde 1250 liralık ücret karşılığı test yapıldığı, test yaptırmak için Koronavirüs belirtisi veya doktor tavsiyesi aranmadığı öne sürüldü. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, “Testler nasıl takip edilecek” diye sordu ve Koronavirüs testlerinin ücretsiz olması gerektiğini belirtti.

BirGün’ün haberine göre, Anadolu yakasındaki bir özel hastanenin de birkaç gün öncesine kadar koronavirüs testi yaptığı belirlendi. Ulaşılan hastanenin yetkilileri enfeksiyon hastalıkları bölümünde muayene ücretinin 370 TL olduğunu ve uzman hekimlerin gerek görmesi halinde de 1300 TL’ye koronavirüs testi yapıldığını aktardı.