Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan İmamoğlu'na yanıt: KİPTAŞ’ı da çalıştırmak için bir arsa stokunuzun olması gerekiyor 

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla’da katıldığı bir temel atma töreninde kendisinin KİPTAŞ genel müdürü olduğu dönemle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yıldırım, "KİPTAŞ’ı da çalıştırmak için bir arsa stokunuzun olması gerekiyor diyerek, "Bir iş yapılırken mutlaka şirketlerin yönetim kurulları vardır, oralarda görüşülür bu konular. Bir de yönetim kuruludan karar almış diyor. Nereden alacaktık, belediye başkanından mı karar alacaktık? Şirketler yönetim kurullarıyla, belediyeler de meclisleriyle idare edilir. Biz de şirket yönetim kurulundan kararımızı almışız” açıklamasını yaptı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Tuzla Meydan Evleri Temel Atma Töreni’nde geçmişte KİPTAŞ’ın Başakşehir’de arsa alımıyla ilgili usulsüzlük yapıldığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

1999-2019 yılları arasında KİPTAŞ’ın genel müdürlük koltuğunda oturan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İmamoğlu’nun iddialarına yanıt verdi..

Yalan söylemenin en büyük kötülüklerden biri olduğunu söyleyerek söze başlayan Başkan İsmet Yıldırım, “Alnımızın akıyla 19 buçuk yıl KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yaptık. AK Parti hükümetleri döneminde çok ciddi işler ortaya koyduk. İstanbul'a güzel hizmetlerde bulunduk. Her ilçede hemen hemen dokunmadığımız yer kalmadı. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan arkadaşlarımız da bilirler, çok değerli hizmetler yaptık” dedi.

“Memleket algıyla yönetilmez”

İmamoğlu’nun iddialarına detaylarıyla cevap veren İsmet Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Memleket algı ile yönetilmez. Bir de insanların şerefi var, haysiyeti var. Mahkemede kendisiyle hesaplaşacağız. Bakın, KİPTAŞ olarak Bahçeşehir’de 5.500 konut yaptık. 5 yılda, her sene 20 bin konut yapacağız vaadiyle iş bitmiyor. O işin altyapısını yapacaksınız, arsaları bulup, alacaksınız. Bir teknik hazırlık yapacaksınız, çok hızlı da imalat yapacaksınız. bin konut, 2 bin konut, 5 bin konut, 10 bin konut temelleri atarsanız o 100.000 konuta ulaşabilirsiniz. Başka türlü nasıl yapacaksınız? Bakın İSKİ’den ne güzel bahsediyorsunuz. İSKİ çalışıyor diyoruz. KİPTAŞ’ı da çalıştırmak için bir arsa stokunuzun olması gerekiyor”

“Belediye başkanından mı karar alacaktık”

Verdiği tüm bilgilerin belgelerinin olduğunu belirten Başkan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

”Bahçeşehir 659 ada 1 parsel ve 660 ada 2 parsel, arkadaşlar biri 78.775,38 metrekare, diğeri de 30.516,20 metrekare. Yani toplamda 2 arsa 109.291,58 metrekare. Bir iş yapılırken mutlaka şirketlerin yönetim kurulları vardır, oralarda görüşülür bu konular. Bir de yönetim kuruludan karar almış diyor. Nereden alacaktık, belediye başkanından mı karar alacaktık? Şirketler yönetim kurullarıyla, belediyeler de meclisleriyle idare edilir. Biz de şirket yönetim kurulundan kararımızı almışız”

“Sokaktan geçen birisi değil”

KİPTAŞ’ın Başakşehir’de hayata geçirdiği projelerle ilgili veriler de paylaşan Yıldırım, “Şimdi biz bu arsayı alırken bir mukavele yapmışız satıcıyla. Bir kere bilinmeyen bir şahıs değil. Herhangi bir şahıs diyor Ekrem Bey. Ve orada da yanlış bilgi var. Bir parselin sahibi bir şirket. Diğer parselin sahibi de o birinci parselin sahibiyle ortak ikinci bir şirket. İki şirket var ikinci parselde yani. Hem de ikinci parselde yüzde elli hissesi var. Yani sokaktan geçen birisi değil. Biz insanlarla oturmuşuz, konuşmuşuz. Demişiz ki, birinci parseli alırız. Ama ikinci parselde hissedarın var ve üzerinde takyidatın var. Yani banka borçların var. Kendisinin yok, diğer ortağının var. Onu temizleyerek gelirsen fiyatımız budur demişiz. Haa temizleyemediğin için gelemedin, o zaman 1. parselini bin liradan alırız demişiz, kelepir fiyatına. Arsasını 5 gün sonra temizlemiş gelmiş. Arsa ile birlikte o günün şartlarında, KİPTAŞ için çalışan değerleme şirketlerinin değerlendirmesiyle arsalar 48 ay vadeyle satın alınmış. Ne ile alınmış, bu banka kredisiyle alınmamış. Bir banka borcu yok” dedi.

Hesabı yapıldığında o tarihte KİPTAŞ’a 100 milyon para kazandırdıklarını belirten Yıldırım, “İş yapacaksın dedikodu yapmayacaksın, iftira atmayacaksın” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İmamoğlu ne demişti?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Tuzla'daki Maden Evleri projesinin açılışında, Başakşehir'deki araziyle ilgili şunları söylemişti:

"KİPTAŞ, Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım diye yönetim kurulu kararı alıyor. Bir gün sonra bu arsayı bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Ertesi gün KİPTAŞ 47 milyon dolara bu arsayı o uyanıktan satın alıyor. 28 milyon dolar arada fark. Pazartesi günü, 'Burayı ben alacağım' diye yönetim kurul kararı var. Arada biri geliyor, -çok akıllı, gökten iniyor- satın alıyor burayı. Belgeleriyle, evraklarıyla cuma günü de KİPTAŞ gidiyor, bu uyanıktan burayı satın alıyor. Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurul kararını alanlar? Onların da kayıtları var. Bunu alıyoruz KİPTAŞ olarak. Bir önceki yönetim. Proje yapıyoruz, 300-400 konut. KİPTAŞ'ın önünde maketi yapılıyor. KİPTAŞ'ın önünde. Şu anda girişte. 'Kaldırmayın' dedim, 'Bu sürekli burada duracak.' Böyle kocaman bir maket, 400 küsur konut. Biz yönetimi aldıktan birkaç ay sonra, 'Yeşil alan yaptık' diye karar alınıyor İBB Meclisi'nde, Umarım siz de ona el kaldırmamışsınızdır. Şimdi buna derler ki, 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.' Bu olmaz, yapmayın. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunu burada çok kıdemli, çok değerli, Tuzla halkı tarafından sevilen bir belediye başkanısınız. Bu tür davranışların önüne geçmemiz lazım. Bunun, 'Bugün size, yarın banası' olmaz. Yapılan her yanlış, vatandaşa yapılan yanlıştır. Kamu zararı ne kadar? 400-500 milyon. Bir işte. Soruşturma süreci başlattık. Suç duyurusunda bulunduk. Ama İçişleri Bakanlığı geldi, dedi ki, 'Sen buraları soruşturamazsın. Ver 50 dosyayı. Ben soruşturacağım. Dosyalar İçişleri Bakanlığı müfettişlerinde bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum."