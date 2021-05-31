İmamoğlu: KİPTAŞ, yönetim kurulu kararı alıyor, bir uyanık da bir gün sonra arsayı satın alıyor

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İBB'nin yeni sosyal konut projesi KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler'in temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beni çok rahatsız eden şeyler var" diyerek şaibeli bir olayı açıkladı. İmamoğlu, "Örnek vermem gerekirse bugün günlerden pazartesi. Pazartesi günü KİPTAŞ yönetim kurulu kararı alıyor, diyor ki 'Ben Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım.' Bir gün sonra bu arsayı ne hikmetse bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Cuma günü de KİPTAŞ bu arsayı bu uyanıktan 47 milyon dolara satın alıyor" dedi.

"Kayıtları var"

İmamoğlu "Kim bu uyanık, onun da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu kararını alan, onun da kayıtları var" diye konuştu.

"Dosya İçişleri Bakanlığı'nda"

"Bunun önüne geçmemiz lazım" diyen İmamoğlu, "Yapılan her yanlış vatandaşa yapılan yanlıştır. Suç duyurusunda bulunduk ama İçişleri Bakanlığı 'Sen soruşturamazsın' dedi ve kendisi aldı dosyayı. Merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.