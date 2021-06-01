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İmamoğlu'nun KİPTAŞ'a arazi satışında işaret ettiği "uyanık" şirket ortaya çıktı: İBB'nin kasasından fazladan 81 milyon lira çıkmış!

01 Haziran 2021 14:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2015 yılında KİPTAŞ'ın almaya karar verdiği arazinin İBB'den önce alınıp, 4 gün sonra İBB'ye yaklaşık 3 katına satıldığını açıkladığı arazinin detayları ortaya çıktı. Söz konusu şirketin Atmaca Gayrimenkul olduğu, KİPTAŞ'a da 49,5 milyon liraya aldığı söz konusu araziyi 4 gün sonra 130,5 milyona sattığı öğrenildi.  

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın İBB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2015 yılının son günlerinde KİPTAŞ Yönetim Kurulu, Başakşehir Vaditepe projesi için karar aldı. Bu karardan hemen sonra 7 Ocak 2016'da projenin yapılacağı alanın yarısını Atmaca Gayrimenkul tarafından satın alındı. Atmaca Gayrimenkul, araziyi aldığı Nurol İnşaat'a 49 milyon 566 bin lira ödeme yaptı. Dönemin dolar kuruyla 16 milyon 467 milyon dolara mal olan arazi, Atmaca Gayrimenkul tarafından 4 gün sonra, İBB iştiraki KİPTAŞ'a 130 milyon 500 bin liraya (43 milyon 355 bin dolar) satıldı.

Arazinin geri kalanının sahibi olan MFA Gayrimenkul'e de 130 milyon 500 bin lira ödeme yapıldı. Arazinin sadece Atmaca Gayrimenkul'e ait olan kısmında İBB'nin kasasından fazladan 81 milyon lira çıkmış oldu. 

KİPTAŞ ayrıca, Atmaca Gayrimenkul'den satın aldığı arazinin alımı ve projelendirmesi için de harcama yaptı. KİPTAŞ'ın yaptığı bu harcama ise, İBB kayıtlarına göre 17 milyon 502 bin lira.

Diğer harcamalarla birlikte o dönem İBB'nin kasasında toplamda 325 milyon çıktı. 23 Haziran 2019'de tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerinin ardından, yaklaşık 325 milyon lira harcanan projenin bulunduğu alan, 2019 yılının sonunda İBB Meclisi'nin AKP'li üyeleri tarafından verilen teklifle yeşil alan ilan edildi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Tuzla'daki Maden Evleri projesinin açılışında, Başakşehir'deki araziyle ilgili şunları söylemişti:

"KİPTAŞ, Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım diye yönetim kurulu kararı alıyor. Bir gün sonra bu arsayı bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Ertesi gün KİPTAŞ 47 milyon dolara bu arsayı o uyanıktan satın alıyor. 28 milyon dolar arada fark. Pazartesi günü, 'Burayı ben alacağım' diye yönetim kurul kararı var. Arada biri geliyor, -çok akıllı, gökten iniyor- satın alıyor burayı. Belgeleriyle, evraklarıyla cuma günü de KİPTAŞ gidiyor, bu uyanıktan burayı satın alıyor. Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurul kararını alanlar? Onların da kayıtları var. Bunu alıyoruz KİPTAŞ olarak. Bir önceki yönetim. Proje yapıyoruz, 300-400 konut. KİPTAŞ'ın önünde maketi yapılıyor. KİPTAŞ'ın önünde. Şu anda girişte. 'Kaldırmayın' dedim, 'Bu sürekli burada duracak.' Böyle kocaman bir maket, 400 küsur konut. Biz yönetimi aldıktan birkaç ay sonra, 'Yeşil alan yaptık' diye karar alınıyor İBB Meclisi'nde, Umarım siz de ona el kaldırmamışsınızdır. Şimdi buna derler ki, 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.' Bu olmaz, yapmayın. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunu burada çok kıdemli, çok değerli, Tuzla halkı tarafından sevilen bir belediye başkanısınız. Bu tür davranışların önüne geçmemiz lazım. Bunun, 'Bugün size, yarın banası' olmaz. Yapılan her yanlış, vatandaşa yapılan yanlıştır. Kamu zararı ne kadar? 400-500 milyon. Bir işte. Soruşturma süreci başlattık. Suç duyurusunda bulunduk. Ama İçişleri Bakanlığı geldi, dedi ki, 'Sen buraları soruşturamazsın. Ver 50 dosyayı. Ben soruşturacağım. Dosyalar İçişleri Bakanlığı müfettişlerinde bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum."
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