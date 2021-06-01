İmamoğlu'nun KİPTAŞ'a arazi satışında işaret ettiği "uyanık" şirket ortaya çıktı: İBB'nin kasasından fazladan 81 milyon lira çıkmış!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Tuzla'daki Maden Evleri projesinin açılışında, Başakşehir'deki araziyle ilgili şunları söylemişti: "KİPTAŞ, Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım diye yönetim kurulu kararı alıyor. Bir gün sonra bu arsayı bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Ertesi gün KİPTAŞ 47 milyon dolara bu arsayı o uyanıktan satın alıyor. 28 milyon dolar arada fark. Pazartesi günü, 'Burayı ben alacağım' diye yönetim kurul kararı var. Arada biri geliyor, -çok akıllı, gökten iniyor- satın alıyor burayı. Belgeleriyle, evraklarıyla cuma günü de KİPTAŞ gidiyor, bu uyanıktan burayı satın alıyor. Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurul kararını alanlar? Onların da kayıtları var. Bunu alıyoruz KİPTAŞ olarak. Bir önceki yönetim. Proje yapıyoruz, 300-400 konut. KİPTAŞ'ın önünde maketi yapılıyor. KİPTAŞ'ın önünde. Şu anda girişte. 'Kaldırmayın' dedim, 'Bu sürekli burada duracak.' Böyle kocaman bir maket, 400 küsur konut. Biz yönetimi aldıktan birkaç ay sonra, 'Yeşil alan yaptık' diye karar alınıyor İBB Meclisi'nde, Umarım siz de ona el kaldırmamışsınızdır. Şimdi buna derler ki, 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.' Bu olmaz, yapmayın. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunu burada çok kıdemli, çok değerli, Tuzla halkı tarafından sevilen bir belediye başkanısınız. Bu tür davranışların önüne geçmemiz lazım. Bunun, 'Bugün size, yarın banası' olmaz. Yapılan her yanlış, vatandaşa yapılan yanlıştır. Kamu zararı ne kadar? 400-500 milyon. Bir işte. Soruşturma süreci başlattık. Suç duyurusunda bulunduk. Ama İçişleri Bakanlığı geldi, dedi ki, 'Sen buraları soruşturamazsın. Ver 50 dosyayı. Ben soruşturacağım. Dosyalar İçişleri Bakanlığı müfettişlerinde bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum."