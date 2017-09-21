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Politika

Ümit Özdağ: Partinin adı ve logosu belli oldu

Özdağ, açıklamayı Akşener'in yapacağını belirtti

21 Eylül 2017 19:54

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener liderliğinde kurulacak partinin adının ve logosunun netlik kazandığını söyledi. Özdağ, açıklamayı büyük bir toplantıyla Akşener'in yapacağını belirtti.

Meral Akşener'le birlikte yeni parti kurma çalışmalarını yürüten Özdağ, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eski MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin de hazır bulunduğu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, Akşener liderliğinde kurulacak yeni partinin logosunun ve isminin netlik kazandığını söyledi.

Özdağ, “Bunları sayın Genel Başkan açıklayacak, hepsi büyük bir toplantıyla açıklanacak ama bunun dışında yoğun bir şekilde farklı çalışmalar devam ediyor. Genel merkezle ilgili bugün bilgi aldım. Biz boş bir bina aldık. Daha iyi oldu boş ve yeni bina. Dilendiği gibi içi yapılıyor. O da 24 saat esasında yapılan bir çalışmayla inşaatı devam ediyor. Normal şartlarda üç buçuk ay sürmesi gereken bir inşaat olduğu ifade ediliyor ama biz bunu ekim sonuna kadar yetiştirmiş olacağız fakat parti daha önce kurulur.” 

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