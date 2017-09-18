"Anketlere göre 'yeni parti'nin oy oranı yüzde 20'yi geçti, Akşener ikinci turda seçilir"

MHP'den istifa ederek Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak "yeni parti"ye katılan Koray Aydın, 2019'da yapılacak "yerel" ve "cumhurbaşkanlığı" seçimlerine ilişkin olarak birkaç anket yaptırdıklarını açıkladı. "Yüzde 14 - 15 ile başlayan anketler henüz partimiz kurulmadan yüzde 20'leri aştı" diyen Aydın, "Hedefimiz ilk turda yüzde 50+1 oy alarak seçilmek. Bugün itibarı ile Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Recep Tayyip Erdoğan olarak dört adayın adı ön plana çıkıyor. Eğer ikinci tura kalacak olursa seçim Akşener ve Erdoğan en çok oyu alan iki aday olarak yarışacaklar ki Meral Akşener kesin olarak kazanacaktır" ifadesini kullandı.

Koray Aydın'ın Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Yeni Parti'yi MHP'ye alternatif olarak mı kuruyorsunuz?

Hayır, Yeni Parti'nin seçmen hedef kitlesi asla sadece MHP tabanı değildir. Bugün mevcut tüm partiler halkın beklentisini karşılamaktan uzaklaşmış durumdalar. Halkın beklentilerini de karşılayamıyorlar.Demokrasi ve insan hakları askıya alınıyor, kişilik haklarımız ihlal ediliyor. İktidar her geçen gün muhalefetin ve medyanın sesini, eleştirilerini kısıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti hepimizin en kıymetli ortak kazanımımızdır.Hiç kimse çaresizliğe teslim olmak istemiyor ve her partiden birçok üye ve insan partimize katılmaya geliyor ve "ülkemizin kötüye, daha kötüye gittiğini görüyoruz" diyorlar.İşte yeni partimize bu yüzden çok büyük bir ilgi var.

- Yeni parti için anketler yapıyor musunuz? Kurucular kurulu hakkında bilgi verir misiniz?

Evet, %14-15 ile başlayan anketler henüz partimiz kurulmadan %20'leri aştı. Çok hızlı bir yükseliş trendi yaşanıyor. Toplumun her kesiminden doğudan batıya, kuzeyden güneye Türk halkını temsil edecek kurucularımız olacak.Türk halkı bu resmi görünce inanıyorum ki ilgi ve destek de zirve yapacak, rekor kıracak. Kaldı ki bu kurucular kurulu resmi yeni partinin tüm il, ilçe ve belde teşkilatlarında da gerçekleştirecek.Ben teşkilatlanmayı yürütüyorum ve hiçbir beklentisi olmadan göreve talip olan müthiş bir talep patlaması yaşıyorum.Madem bu partiyi Türk milleti yurdun dört bir yanından katılımı ile kuruyor bizler de halkımıza layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz.

- Cumhurbaşkanlığı seçimi için Meral Akşener'in şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Elbette hedefimiz ilk turda %50+1 oy alarak seçilmek. Bugün itibarı ile Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Recep Tayyip Erdoğan olarak 4 adayın adı ön plana çıkıyor. Eğer 2. tura kalacak olursa seçim Akşener ve Erdoğan en çok oyu alan iki aday olarak yarışacaklar ki Meral Akşener kesin olarak kazanacaktır.