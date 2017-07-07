T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ümit Özdağ, yeni partinin genel başkanını açıkladı

"Ülke uçurumun kıyısında iken benlik davası yapmam kabul edilemez"

07 Temmuz 2017 00:31

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, kurulacak yeni partinin genel başkanının Meral Akşener olduğunu duyurdu.

Meral Akşener, Yeniçağ Gazetesi yazarı Servet Avcı'nın kızının düğününde MHP defterinin kendisi için kapandığını, arkadaşlarıyla çalışma içersinde olduğunu ve merkezdeki boşluğu doldurmak için yeni bir parti kurulacağını söylemişti.

Akşener'in ardından Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan da yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, yeni kurulacak partinin genel başkanının Meral Akşener olacağını söyledi.

"Ülkenin uçurumun kıyısındayken benlik davası yapmanın kabul edilemez" olduğunu ifade eden Ümit Özdağ, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki başkanlık seçiminde, Türk milliyetçilerinin siyasi tasfiyesini engellemek ve milli olan herkesi kapsayan merkezi iktidara taşımak amacıyla, Meral Akşener hanım ile yeni bir parti kurmaya karar verdik.

"Bütün Türk milliyetçileri ve milli güçler, birlikte sevgili ülkemizi uçurumdan kurtarmak amacı ile büyük bir atılımı gerçekleştirmek zorundadır.

"Şimdiye kadar bana vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim. Şimdi artık hep birlikte iktidar yürüyüşü için hazırlanmaya başlayabiliriz.

"Bu yol, şimdiye kadar yürüdüğümüz yoldan daha çetin olacak ancak başaracağız.

"Allah yardımcımız olsun."

ETİKETLER

Meral AkşenerÜmit ÖzdağMHPyeni partigenel başkan

İlgili Haberler

MHP'li muhaliflerin yeni partiyi ne zaman kuracakları belli oldu

Akşener ve Özdağ parti için 'merkezde olacak' demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24