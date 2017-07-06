MHP'li muhaliflerin yeni partiyi ne zaman kuracakları belli oldu

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın 'merkezde olacak' dedikleri parti Kurban Bayramı sonrası resmiyete bürünecek. Koray Aydın'ın ise MHP'de siyasete devam edeceği belirtiliyor.

Olağanüstü kurultay çalışmaları mahkeme kararıyla sonuçsuz kalan MHP'li muhalifler yeni parti için süreci başlattı.

Habertürk'ün haberine göre; Meral Akşener öncülüğünde başlatılan yeni parti çalışmaları, Kurban Bayramı sonrasında resmiyete bürünecek.



İlk genel seçimlerde uygulamaya girecek cumhurbaşkanlığı sistemine uyum amacıyla çıkarılacak ve Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'da yapılacak değişiklikler de partilileşme sürecinde takip edilecek.

MHP'li muhalif isimlerden Sinan Oğan'ın MHP'in 2018'de yapılacak olağan kurultayını bekleyeceği, Koray Aydın'ın ise MHP'de siyaset yapmaya devam edeceği ifade ediliyor.