T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'li muhaliflerin yeni partiyi ne zaman kuracakları belli oldu

Akşener ve Özdağ parti için 'merkezde olacak' demişti

06 Temmuz 2017 14:54

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın 'merkezde olacak' dedikleri parti Kurban Bayramı sonrası resmiyete bürünecek. Koray Aydın'ın ise MHP'de siyasete devam edeceği belirtiliyor.

Olağanüstü kurultay çalışmaları mahkeme kararıyla sonuçsuz kalan MHP'li muhalifler yeni parti için süreci başlattı.

Habertürk'ün haberine göre; Meral Akşener öncülüğünde başlatılan yeni parti çalışmaları, Kurban Bayramı sonrasında resmiyete bürünecek.


İlk genel seçimlerde uygulamaya girecek cumhurbaşkanlığı sistemine uyum amacıyla çıkarılacak ve Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'da yapılacak değişiklikler de partilileşme sürecinde takip edilecek.

 MHP'li muhalif isimlerden Sinan Oğan'ın MHP'in 2018'de yapılacak olağan kurultayını bekleyeceği, Koray Aydın'ın ise MHP'de siyaset yapmaya devam edeceği ifade ediliyor.

 

ETİKETLER

meral akşenerhaberaçıklamamhpmujalifleraçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24