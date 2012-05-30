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Ümit Karan: F.Bahçe şampiyon olmasın diye pas vermedim

Bugün 17. duruşması yapılan duruşmada çarpraz sorgulamalar devam etti. Bu kez kürsüde Ümit Karan vardı

30 Mayıs 2012 17:20

Şike davasında eski Eskişehirspor Sportif Direktörü Ümit Karan, "Trabzonspor maçında neden Sezer'e pas vermedin?" sorusuna "Belki gönlümden Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyordum" yanıtını verdi.

Bugün 17. duruşması yapılan duruşmada çarpraz sorgulamalar devam etti. Bu kez kürsüde Ümit Karan vardı.

Ümit Karan'ın avukatı Ayhan Sağaroğlu, "Trabzonspor maçında niye önündeki Sezer Öztürk'e pas vermedin?" diye sordu.

Karan bu soruya, "Orada bireysel olarak, kendim ilerlemek istedim. Belki de Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemedim" dedi.

Bu sözler üzerine şaşıran Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, "Böyle şeyler yapabiliyorsun o zaman maçlarda, öyle mi?" diye sordu. Karan, "Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Gönlümden Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem ama şike de yapmam" cevabını verdi.

Trabzonspor avukatı Nusret Yılmaz, "Ali Kıratlı ile görüşmenizde, bir toplantı yaptığınızı, asayişin berkemal olduğunu söylüyorsunuz. Sezer Öztürk, 'Fenerbahçe'ye gitmiş ona da bir şey söyledin mi?' diye soruluyor sana. Bunu izah eder misiniz?"diye sordu.

Karan, "Ben devamlı oyuncularla toplantılar yapıyorum. 3'er 4'erli olarak görüşürüm. Sezer ile de ilgili tamamen transfer konusunu görüştüm" yanıtını verdi.

Kendisine soru sorulduğu sırada Karan'ın tepki göstermesi üzerine avukat, "Ümit sahada sakindi burada agresif" diye konuştu. Mahkeme başkanı da, "Ümit agresif değildi, çok sempatikti" dedi.


'Çocuklar formaları sordu'


Savcı Ufuk Ermertcan Karan'a, "Ali Kıratlı ile bir konuşmanda 'abi çocuklar formaları sordu' diyor. Formalar para olarak yorumlandı. Ne diyeceksin?" sorusunu sordu. Karan, "Buradaki forma para değil. Nasıl paraya yorumlanmış? Ayıp bir şey. Küçük takımlardaki oyuncular her zaman büyük takımlardan forma ister. Onlar da hediye eder" dedi.


Küfürler için özür


Mahkeme Başkanı, Karan'ın bir telefon konuşmasını dinlettikten sonra, görüşmede küfürlü ifadeler geçmesi nedeniyle, "Telefon dinlemelerinde bazen küfürler oluyor, bayanlar kusura bakmasın. Telefon kayıtlarını zaman zaman dinliyoruz. Çünkü çözümlerde yanlış olmadığını göstermek için. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın diye. Küfürler için kimse kusura bakmasın. Hem küfrü edenler hem dinleyenler kusura bakmasın" diye konuştu.

Avukatların, "Ali Kıratlı ve İlhan Ekşioğlu sana şike veya teşvik teklif etti mi, böyle bir imada bulundular mı?" sorusuna Karan, "Ben Ali ağabeyi eskiden tanırım. Bana böyle bir teklifle gelebilir mi diye soruyorum? Öyle bir şeyle gelse yüzüne tükürmezsem şerefsizim" ifadelerini kullandı.

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