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Aziz Yıldırım hastaneye sevk ediliyor!

Aziz Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle şike davasının 17. duruşmasına katılmazken Yıldırım'ın avukatı bir açıklama yaptı

30 Mayıs 2012 13:35

Fenerbahçe Başkanı Başkanı Aziz Yıldırım'ın hastaneye sevk edildiği açıklandı. Yıldırım'ın avukatı Şeref Dede "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın pankreas ile ilgili tahlilleri çıktı. Durum maalesef çok ciddi. Ancak başkan güçlü" açıklamasını yapmıştı.

"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 17. duruşması görülmeye başlandı.


Aziz Yıldırım katılmadı


Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya aralarında Olgun Peker'in bulunduğu 8 tutuklu sanık katıldı. Aziz Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Yıldırım'ın gününü hastanede geçireceği öğrenildi.

Konu ile ilgili FB TV'ye açıklama yapan Aziz Yıldırım'ın avukatı Şeref Dede "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın pankreas ile ilgili tahlilleri çıktı. Durum maalesef çok ciddi. Ancak başkan güçlü" dedi.


Tutuksuz sanık katıldı


Tutuksuz sanıklardan Sadri Şener, Göksel Gümüşdağ, Şekip Mosturoğlu, Nevzat Şakar, Tayfur Havutçu, Mecnun Odyakmaz, Serdar Kulbilge, Ümit Karan, İskender Alın, Mehmet Yıldız, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay, İbrahim Akın, Tamer Yelkovan, Samet Güzel, Volkan Bahçekapılı’nda aralarında bulunduğu birçok tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.


Yoklama yapıldı


Sanıkların ve avukatların salona alınmasının ardından ilk olarak yoklama yapıldı ve duruşmaya gelen sanıklar tespit edildi. Salona tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ve tutuklu sanıkların yakınları alındı.


Güvenlik önlemi


Duruşma nedeniyle adliye çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Spor polisi, çevik kuvvet ve sivil polisler adliyeyi sıkı bir güvenlik çemberine aldı. Polis köpekleri de adliye çevresine yerleştirildi. Adliye içinde de duruşmanın yapılacağı salonun katında güvenlik barikatı oluşturuldu.
 

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