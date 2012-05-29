Savcı Aziz Yıldırım'ın beraatini istedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında bulunduğu 7 kişinin ''gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' iddiasıyla yargılandıkları davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, dava konusu belgelerin ''askeri sır, gizli bilgi ve belge'' kapsamında olmadığı gerekçesiyle sanıkların tümünün beraatını istedi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve sanık avukatlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Bayındır, sanıklar Celalettin Erkal, Serdar Özgür, Kemal Atilla Şensoy, Atilla Özdemir, Sezcan Yalkın, Aziz Yıldırım ve Zafer Yoldaş hakkında, TCK'nın 334. maddesindeki ''açıklanması yasak olan gizli bilgileri temin etme'' suçundan dava açıldığını anımsattı.

Bu suçun oluşabilmesi için suça konu bilgilerin ''sır bilgi'' kapsamında olmaları gerektiğini belirten Bayındır, bilirkişi raporu ve diğer tüm dosya kapsamına göre, ''sanıkların temin ettiği belirtilen bilgi ve belgelerin 'sır/askeri sır', 'gizli bilgi/belge' kapsamında olmadığını, bunların 'gizli kalması gereken belge' olarak düşünülemeyeceğini'' ifade etti.

Bu belgelerin izin alınmadan açığa çıkması durumunda milli güvenliğe ve çıkarlara ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete de fayda sağlayacak niteliğe sahip bulunmadıklarını bildiren Bayındır, ''Milli savunma bakımından zarar veya tehlikeye düşürme; temin eden bakımından da menfaat sonucu doğurmadığı, sonuçta sanıklara isnat edilen edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, sanıkların beraatlarına karar verilmesi mütalaa olunur'' dedi.

Sanıkların avukatları, daha önce alınan bilirkişi raporuyla, dava konusu belgelerin ''açıklanması yasak belge'' niteliğinde bulunmadıklarının ortaya çıktığını ifade ederek, savcının beraat yönündeki görüşüne katıldıklarını bildirdiler.

Mahkeme, dosyanın karar için incelemeye alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.



Davanın geçmişi



İddianamede, 7 sanığa ''açıklanması yasaklanan ve nitelik bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri'' suçlaması yöneltilerek, sanıkların 3'er yıla kadar hapsi isteniyor.

Birçoğu emekli asker olan sanıklar hakkındaki soruşturmanın, Askeri Savcılık tarafından başlatılıp, görevsizlik kararıyla özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne gönderildiği bildirilen iddianamede, askeri ihalelere giren şirketlere danışmanlık yapan bir şirket kuran sanık Celalettin Erkal'ın, mahkeme kararıyla telefonlarının dinlemeye alındığı, Erkal'ın görüştüğü diğer şüphelilerin, tesadüfen elde edilen delil kapsamında soruşturmaya dahil edildikleri kaydediliyor.

İddianamede, Erkal'ın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ele geçtiği bildirilen dava konusu belge ve dokümanlar arasında, ''4x4 Tatkik Tekerlekli Zırhlı Muhabere Aracı Teknik Şartnamesi ve İhtiyaç Dokümanı'', ''Alçak ve Orta Füze Sistemi Dokümanı'', ''Orta Menzilli Modern Tanksavar İhtiyacı (OMMTAS)'' belgesi, ''Hv.K.K.lığı Temel Eğitim Uçağı Tedariki'' belgesi de yer alıyor.