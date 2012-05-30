Şike davasında Yıldırım ile hâkim arasında 'poşu' tartışması

Şike davasında dün Aziz Yıldırım, Trabzon tapelerinde 'Başbakan biter' gibi ifadeler olduğunu ama işlem yapılmadığını belirtip "Bu ülkede poşu takana 11 yıl veriliyor" dedi. Hâkim Ekinci ise Yıldırım'a "Teröristleri savunma" 'uyarısı'nda bulundu.

Şike davasında dün çapraz sorgulama yapılırken Fenerbahçe ile Trabzonspor düellosu yaşandı! Daha önce Trabzon’da ifade veren Bordo-Mavililerin Başkanı Sadri Şener ile Asbaşkanı Nevzat Şakar, ilk kez Çağlayan’daki özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin önüne çıkarken ‘İkili’, Aziz Yıldırım’ın sorularına da muhatap oldu. Şener, bu yüzleşmede sakin gözükürken Şakar zaman zaman Yıldırım’la gergin anlar yaşadı. Kenan Başaran'ın Radikal'deki haberine göre; Dünkü randevuya dokuz tutuklu sanığın yanı sıra 83 tutuksuz sanık da katıldı. Sadece Emmanuel Emenike’nin katılmadığı duruşmada Trabzonlu yöneticilerle birlikte Göksel Gümüşdağ, Tayfur Havutçu, Sani Şener, Gökçek Vederson, Ümit Karan, Zeki Mazlum, Serdal Adalı gibi tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Ankaragücü-Fenerbahçe ve Sivasspor- Fenerbahçe maçlarında teşvik girişiminde bulunmakla suçlanan Sadri Şener iddiaları reddetti. Ankaragücü- Fenerbahçe maçına ilişkin Şener, “Sani Şener kardeşim. Kendisi beni aradı ve ‘Hamdi Akın ile Melih Gökçek yanımdalar. Ankaragücü- Fenerbahçe maçıyla ilgili gırgır yapacaklar, seni kızdıracaklar’ dedi. Hamdi Bey eski Fenerbahçe Asbaşkanı, Melih Gökçek de Fenerbahçeli. İki Fenerlinin Fenerbahçe aleyhine şike yapması mantığa doğru gelmiyor pek” diye konuştu. Şener, Sivasspor- Fenerbahçe maçı öncesi Zeki Mazlum ile yaptığı görüşmenin ise Mazlum’un alacağına dair olduğunu söyledi. Şener, “Kendisi stadımızın çatısını yapmıştı. Onun parasını istiyordu. Zaten konuşmadan iki gün sonra da ödemeyi yaptık” dedi. Bu noktada devreye giren hâkim, “Mazlum sizinle görüştükten iki saat sonra da Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz ile görüşüyor” diye hatırlatmada bulundu. Şener ise Mazlum ile Odyakmaz’ın iyi arkadaş olduklarını ve konuşmanın kendileriyle ilgisi bulunmadığını belirtti.



‘Size 92 milyonluk yardım yaptım’



Duruşmada daha sonra söz alan Aziz Yıldırım , Şener’e bazı sorular sordu. ‘Aziz Başkan’, “Sadri Bey, 1995’te o bugünün parasıyla taşeron olarak benim aldığım 92 milyon liralık ihaleyi tek kuruş almadan size bıraktım mı?” diye sordu. Şener de bu soruya “Evet” diye yanıt verince Yıldırım, Manisaspor Başkanı Kenan Yaralı’ya verdiği ama ‘şike parası’ olarak addedilen parayı hatırlatıp, “Demek ki ben dostlarıma yardım ediyormuşum” dedi. Şener de “Ben etmiyorsunuz demedim” cevabını verirken bu esnada mahkeme başkanı Mehmet Ekinci, tebessüm de ederek, “O zaman Trabzon ile maçınız var mıydı?” diye sordu. Yıldırım ise o zaman başkan olmadığını söyledi. Şener de aynı cevabı verdi.

Yıldırım, daha sonra Şener ve Şakar’ın seçimler öncesi AKP’ye karşı birtakım siyasi faaliyetlerin yürütülmesine dair konuşmaları okuyup, kendisinin böyle bir konuşmasının olmadığını ama buna karşın cebir ve şiddetten 11 aydır tutuklu yargılandığını söyledi. Trabzon yöneticilerinin toplumu galeyana getirmek için çalıştığını ve siyaseti spora karıştırdığını savunan Yıldırım, “Bir poşudan 11 yıl ceza verdiler, yumurta attıkları için 5 yılla yargılananlar var. Ben de 11 aydır yatıyorum” dedi.

Yıldırım’ın poşu davasına yaptığı göndermeye hâkim Ekinci, söz konusu davanın kendileriyle bir ilgisi olmadığını söylese de “O iş başka, teröristleri savunmaya girme. Bir poşu olayı değil. Kanuna göre bir eylemde yüz gizlemek suçtur. Başka mahkemelerin kararını tartışacak durumumuz yok” diyerek, şike davasında bir nevi Cihan Kırmızıgül’ü yargılamış oldu!



Para, lig bittikten sonra geldi



Yıldırım, daha sonra “Karabük’e teşvik gönderdiniz mi?” diye sordu, Şener de “Hayır” yanıtını verdi. Yıldırım, Şener’in Ofspor için hakem ataması yaptırdığına yönelik tapeyi de okuyunca Şener, “Ben Ofspor’un değil Trabzonspor’un başkanıyım” diyerek yanıt verdi. Ancak Şener hakem atamasından ötürü yargılanmadığını belirterek bu görüşmeye bir açıklık getirme ihtiyacı duymadı.

Yıldırım, Trabzonspor’un Spor Toto’dan aldığı 6 milyon liralık kaynağın şike ve teşvik için kullanılıp kullanılmadığını da sordu. Şener, bu paranın stat için harcandığını belirterek, “İlk taksiti 24 Mayıs’ta geldi. Yani lig bittikten sonra. Dolayısıyla şikede kullanmış olmamız mümkün değil. Ayrıca biz stada 15 milyon harcadık. Stadın yenilenmesi ve Şampiyonlar Ligi’ne hazır hale getirilmesi için...”

Bunun üzerine Yıldırım, söz konusu paraya dair tapeyi okuyarak, “Burada ‘Biz o işi 1 milyona hallederiz. Biraz da süsleriz’ diyorsunuz. Bu süsleme nedir? Hani bizim tarlalar olayımız var ya, bu süsleme nedir peki” diye sordu. Bu sözler üzerine Şener ve salondakiler gülerken Trabzonspor Başkanı daha sonra şu cevabı verdi:

“Süslesek ne olur? Stada 15 milyon harcadık ve bu stat devletin” dedi (İlgili tapede Şener ve Şakar, stat projesi için devletten alınan 6 milyon liranın 5 milyonunun kulübe aktarılmasını konuşuyorlardı. İkili, stat işini 1 milyona halledip 5 milyonu da kulübe aktarmaktan söz ediyorlardı). Şener’den sonra kardeşi Sani Şener’in ifadesi alındı. Şener, futbolla pek ilgisi olmadığını Melih Gökçek’i tanımadığını ama Hamdi Akın’ın iş ortağı olduğunu belirterek, Ankaragücü-Fenerbahçe maçına dair Akın, Gökçek ve Sadri Şener arasında geçen konuşmanın maç gırgırı mahiyetinde olduğunu savundu.



Yıldırım şahit getirecek



Sivasspor’da oynadığı dönemde yaşanan olaylar nedeniyle tanık olarak dinlenen Mehmet Yıldız sorgusu esnasında, “Trabzonspor’un teşvik primi gönderdiği antrenman sonrası soyunma odası koridorunda kalabalık bir ortamda duydum. Başkana anlattım, arkadaşlarla görüşüp uyarmasını söyledim” diyerek maç öncesi yaşananları anlattı. Aziz Yıldırım da Yıldız’a sorular yöneltti.

“Gözümüzün içine bak. Bizler yargılanıyoruz, bizler hapse atılıyoruz. Bildiklerinizi doğru söyleyin. Eğer bildiklerinizi saklarsınız bütün günahlarım öbür dünyada sizin üzerinizde olacak oğlum” diyen Yıldırım, iddialarını sıraladı: “İsimleri sorma diyorsun ama ben isimleri söyleyeyim. Sağ bek Abdurrahman ve stoper Sedat nereli, Trabzonlu. Bunların hepsinin şahitlerini getireceğim ve konuşacağım. Bunlar çıkacak, sonra çıkaracağım. Duyumlarla hareket ederek Trabzon’u da zan altında bırakmadın mı, onlara yazık değil mi ne günahları var?”

Mehmet Yıldız ise ısrarla kimden duyduğunu bilmediğini, çünkü ortamda 20 kişi olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım , “Özkan Doğan kim tanıyor musun? 2 Mayıs 2011’de tanımadığın adam senin adına Trabzonspor ile pazarlık yapıyor” ifadesini kullandı.



Yıldırım-Şener bakışmadı



Yıldırım bu esnada, “Trabzon’un bir balık meselesi vardı, ama Trabzon’dan kimse kalmadı herhalde” dedi. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinciise “Sadri Şener var arkada” diyerek Şener’i ön sıraya çağırıp Yıldırım’ın yanına oturttu. ‘Karıştır barıştır’ taktiği uygulayan hâkime rağmen ikili yüz yüze gelmemeye çalıştı. Bu sırada sanıklardan birer sandalye kaymalarını isteyen Ekinci’ye Olgun Peker “Ama ben 1 numarayım” yanıtını verince gülüşmeler yaşandı.



‘Cüppeli bedava dua ediyor’



Duruşmanın en hararetli anları Nevzat Şakar’ın ifadesi sırasında yaşandı. Şakar ve Yıldırım arasındaki diyalog zaman zaman gerginleşti. Tapelerdeki konuşmaların kendisine ait olduğunu teyit eden Şakar, buna karşın şike ve teşvik iddialarını reddetti.

Şakar, bir tapedeki ifadeyi yanlış okuduğunu savununca Yıldırım tapeyi götürüp Şakar’a verdi. İfadeyi okuyan Şakar, “Mecazi anlamda kullanmışım” dedi. Bu söz salonda alaycı bir şaşkınlıkla karşılandı.

Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi Şakar’ın Reşat isimli bir kişiyle yaptığı tape de soruldu. Tapede Reşat’ın, Şakar’a “Bir hoca var nefesi çok kuvvetli. Bize şampiyonluğu getirir.

"300 bine olur” mealindeki sözlerine dair Şakar şunları söyledi:

“Adapazarı’nda bir hoca varmış. Bu hoca güya dua ederek bize şampiyonluğu kazandıracakmış. Bunu söyleyen arkadaşa ‘Ne istiyor’ diye sordum o da ‘300 bin’ dedi. Bunun üzerine ‘Peşin mi’ dedim o da ‘Maçtan sonra’ dedi. Ben de ‘Git Allah aşkına’ dedim. Yani olay tamamen gırgır.”

Aziz Yıldırım bu konuda, Metris’te birlikte yattığı Cüppeli Ahmet Hoca’ya atfen “Benim yanımda hoca yatıyor. Bedava dua okuyor. Siz kazık mı yediniz, 300 bin lira fazla değil mi” diye sordu. Yıldırım’ın sözleri kahkahalara neden oldu. Yıldırım, “Nevzat Bey, futbolun temizlenmesini istiyorsanız erkek gibi konuşun” deyince Şakar “Önce sizden başlayalım” dedi. Yıldırım da buna karşılık “Tamam benden başlayalım” cevabını verip sonra da “Antalya’ya neden gittiniz” diye sordu. Bu soruya oldukça sinirlenen Şakar, “Sana mı soracağım” dedi. Şakar’ın sözleri salonda büyük bir uğultuya neden oldu.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ise Trabzon’dan da Fenerbahçe’den de kendilerine şike veya teşvik duyum ve bilgisi olmadığını söyledi.