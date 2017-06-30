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Kültür-Sanat

Umberto Eco’nun ölümünden önce yazdığı son kitap Türkçe'ye çevrildi

“Budalalıktan Deliliğe: Pape Satan Aleppe” Türkçe versiyonu okurlar ile buluşuyor

30 Haziran 2017 22:36

Dünyaca ünlü İtalyan yazar, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco’nun son anlarına kadar üzerinde çalışmayı sürdürdüğü ve ölümünden bir hafta sonra çıkan kitabı, “Budalalıktan Deliliğe: Pape Satan Aleppe” Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından Türkçe’ye çevrildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl  84 yaşında hayatını kaybeden ve “Gülün Adı”,  “Foucault’nun Sarkacı” gibi eserleriyle tanınan Eco, Ortaçağ felsefesinden göstergebilime ve günümüz kültürüne yönelik eleştiri ve makaleleriyle de tanınıyordu.

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