Uluslararası gözlemciler: Rekabet ortamı da seçim de adil değildi

1 Kasım seçimleri için Türkiye’ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) gözlemcileri, seçim kampanyasının adil bir şekilde yürütülmediğini ifade etti. Seçim sürecinde şiddet ve korkunun hakim olduğunu vurgulayan gözlemciler, “Sürecin kalitesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Seçim özgürdü ama rekabet ortamı da seçim de adil değildi” dedi.

AKP’nin yüzde 49 ile tek başına iktidar olarak çıktığı 1 Kasım seçimlerini izleyen AGİT, AGİT-PA ve AKPM gözlemcileri, Ankara’da düzenledikleri basın toplantısında seçim sürecine dair değerlendirmede bulundu. Sputniknews’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, AGİT Kısa Dönemli Gözlem Heyeti Başkanı Ignacio Sanches Amor, seçimin yüksek düzeyde kutuplaşma ortamında yapıldığını ve seçim kampanyalarının kısıtlandığını söyledi.

İpek Grubu’na yapılan kayyum atamalarına atıfta bulunarak medyaya dair ciddi endişeleri olduğunu belirten Amor, “Gazetecilerle ilgili soruşturmalar ile medya kuruluşlarına terörizm soruşturmalarının medya üzerinde soğutucu etkisi var. İpek Grubu ile ilgili yapılanların süreç üzerinde etkili olduğunu hissettim” dedi.

'Kampanya adil değildi’

AKPM Delegasyonu Başkanı Andreas Gross da “AKPM heyeti olarak ne yazık ki vardığımız sonuç şu: Bu kampanya adil değildi. Bu süreçte çok fazla şiddet ve korku mevcuttu. Korku demokrasinin ve serbest tercihin düşmanıdır. Sürecin kalitesinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Benim açımdan süreç adil değildi. Seçim özgürdü ama rekabet ortamı da seçim de adil değildi” diye konuştu.

‘HDP’lilere saldırılar kampanyayı kısıtladı’

AGİT-PA Delegasyonu Başkanı Margareta Cederfelt ise Güneydoğu’da yaşanmakta olan şiddet olaylarının seçimler üzerinde ciddi etkisi olduğunu, HDP’lilere yönelik saldırı ve tutuklamaların kampanya yapma imkanını kısıtladığını ifade etti. Cederfelt, “Bu bile tek başına güvenliğin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Bu seçmenler için de büyük bir sorundur. Türk vatandaşları çeşitli medya kuruluşlarına erişemezlerse, bu Türk vatandaşlarının zararınadır” dedi.

‘Sandık başında hakarete uğradık'

Uluslararası gözlem heyeti temsilcileri, uluslararası gözlemcilerin bazı sandıkları gözlemlemesine izin verilmediğini ifade ederken AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Geert Hinrich Ahrens, Eskişehir’de yaşadıkları bir sorunu şöyle anlattı: “Eskişehir’de bir sandığa gittik. Yakasında beyaz bir kartı olan ve AKP üyesi olduğunu söyleyen bir kadın bize yaklaştı. Eğer bir STK’dan geldiysek sandık başına gidemeyeceğimizi söyledi. Asistanım kendisini tanıtınca ona hakaret etti. Önce bizimle çalıştığı için deli olduğunu söyledi. Asistanımın bana çevirmediği başka şeyler de söyledi. Bu süreç başka oy verme yerlerinde de yaşanmış, hiç hoş bir deneyim değildi. Bu konuda polisi bilgilendirdim.”

'Güneydoğu’ya gidemedik'

AKPM Delegasyonu Başkanı Gross, Güneydoğu’ya gidemediklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor bölgelere gidemedik. Hiçbir sigorta şirketi bizim oraya gitmemizin riskini karşılamıyordu. Hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmak istemedik. Ama orada bulunmuş olanların gözlemini dinledik. Orada olmamız gerekirdi ama bu sefer mümkün olmadı.”