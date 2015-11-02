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Dünya
Deutsche Welle

Seçim sonrası Almanya'da olaylar

Resmi olmayan sonuçlara göre, Almanya'da da birinci parti AKP oldu. Almanya'nın Stuttgart kentinde seçim gecesi AKP yanlıları ile karşıtları arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

02 Kasım 2015 15:12


Türkiye'de erken genel seçimlerin yapıldığı 1 Kasım gecesi Avrupa'da en büyük Türk nüfusunu barındıran Almanya'da da yakından izlendi. Bazı kentlerde, polis seçim sonuçlarının ardından güvenlik önlemlerini artırırken, büyük bir Türk nüfusunun yaşadığı Stuttgart'ta olaylar meydana geldi.

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'ta AKP yanlıları ile karşıtları arasında arbede yaşandığı bildirildi. Polisin verdiği bilgilere göre, yüzünü gizleyen dört kişi seçim zaferini kutlayan AKP taraftarları tarafından oluşturulan otomobil konvoyuna taş fırlattı. Polis, çıkan gerginlik sonucu her iki tarfatan da 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Mannheim'da da polisin verdiği bilgilere göre, seçimlerin ardından polis devriye gezmek zorunda kaldı.

Almanya'daki Türkler de "AKP" dedi

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Almanya'da oy kullanan Türk seçmenlerin yüzde 59,7'si AKP'ye oy verdi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, AKP'yi yüzde 15,9 oy oranı ile HDP izledi. CHP'nin Almanya'daki oy oranı yüzde 14,8 olurken MHP'nin oy oranı ise yüzde 7,5'te kaldı. Avrupa'daki 2 milyon 900 bin dolayındaki Türk seçmenin yaklaşık yarısı Almanya'da yaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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