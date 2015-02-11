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Uludere ve Soma kaymakamları AKP'den aday adayı

34 kişinin bombalanarak öldürüldüğü Uludere ilçesi ve 301 madencinin ölümü ile ülke gündemine gelen Soma ilçe kaymakamları AKP'den milletvekilliği hedefliyor

11 Şubat 2015 16:01

2011 yılında Roboski’de sınır bölgesinde TSK’nın düzenlediği hava operasyonunda bombalama sonucu hayatını kaybeden 34 kişinin ölümünün ardından taziye ziyaretine gittiği Gülyazı köyünde linç edilmekten zor kurtulan Kaymakam Naif Yavuz, AKP’den milletvekili olmak için görevinden istifa etti. AKP'den milletvekili olmak için görevinden istifa eden bir diğer isim de,  301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Manisa’nın Soma ilçesi Kaymakamı Bahattin Atçı

Yaşanan linç girişiminin ardından Uludere’deki görevinden alınıp Balıkesir’in Gömeç ilçesine atanan Naif Yavuz, sosyal medya aracılığı ile yayınladığı mesajda, ‘’Saygıdeğer hemşerilerim, 10 yıldır mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum mülki idare amirliği mesleğimden ayrılıyorum. Demokratik bir anayasaya sahip yeni Türkiye'de birlik ve beraberliğimizi bir an önce sağlamamız, tarihi bir sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır. Bu tarihi sorumluluğu yerine getirme umudu, azmi ve kararlılığıyla, barışın, sevginin ve hoşgörünün şehri olan güzel Muş'umuza hizmetkar olmak için 25. dönem milletvekili aday adayıyım. Allah yar ve yardımcımız olsun’’ dedi.

 

Soma Kaymakamı da aday!

 

Akp’den milletvekili olmak için görevinden istifa eden bir diğer isim de,  301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Manisa’nın Soma ilçesi Kaymakamı Bahattin Atçı. 

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