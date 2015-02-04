Beşir Atalay açıkladı: AKP'den vekil aday adayı olmak kaç para?

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, 7 Haziran seçiminde milletvekilliği aday adaylığı için alınacak ücretleri açıkladı. Buna göre erkeklerden başvuruda 5 bin lira kadın adaylardan 2 bin 500 lira alınacak.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, bugün düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği adaylığı ve Bank Asya konusunda açıklamalar yaptı.

AKP sözcüsü Beşir Atalay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AKP’de aday listelerinin belirlenmesi

Ak Parti olarak tüm seçim çevrelerinde seçime iştirak edeceğiz. Parti adaylarının tespit ve sıralamasında merkez yoklamasını esas aldık. Aday adaylık başvurusu 11 Şubat 2015’te başlayacak 20 Şubat’ta bitecek. Bu başvurular genel merkez ya da il teşkilatlarına yapılabilir. Biz daha önce bir ilke kararı aldık. Son kongrede teşkilatlarımızda yöneticiliğe aday olan ve seçilen kişiler için aday adaylık söz konusu olmayacak.

İli ilçe başkanlığı, kadın kolları gibi görevlere aday olup seçilenler aday olamayacak. İstifa etseler dahi aday yapılmayacaklar. Bunu daha önce açıklamıştık. Teşkilat mensubu arkadaşlarımız aday adayı olmak için hiç istifa etmesinler. Belediye başkanlarımız belediye ve il genel meclisi üyelerimiz de aday adayı olmak için istifa etmesinler listeye giremeyecekler. Aday adaylarımızdan erkeklerden başvuruda 5 bin lira kadın adaylardan 2 bin 500 lira alınacak. Engellilerden ise hiç özel aidat başvuruda alınmayacak.

Hakan Fidan’ın adaylığı ile ilgili iddialar

Benim bildiğim bir konu değil. Sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımız paylaşmışlar. Ben doğrusu o konuda bir şey söyleyemeyeceğim.

Bank Asya’da yaşanan gelişmeler

Bu geniş bir konu. Ekonomiden sorumlu arkadaşlarımız daha geniş açıklayabilir. Türkiye ’de bankacılık sistemine çok ciddi bir denetim getirildi bizim dönemimizde. Kriz yıllarında çok sayıda bankanın batması vatandaşların mağdur olması ve ekonomiyle ilgili büyük bir çöküntüydü.

Ak Parti döneminde BDDK kuruldu. Bütün hepsi bankalar hem iyi yürüsün hem de vatandaş mağdur olmasın diye yapıldı. Yani orada bir risk varsa bu tür tedbirler alınır. Bank Asya konusu yeni gündemde değil. Siyasi bir etkilenmeyle olsaydı çok önceleri olurdu.

Bankaların kendi yürüyüşü değerlendirildi herhalde ve o risk aşamasına geldiği için oradaki mevduat sahiplerini korumak açısından bu yapılmıştır. Bu teknik bir konudur.

Son güne kadar seçim beyannamesinde ne alacak söylemeyiz. Biz şu anda bu çalışmayı yürütenler olarak bu tartışmalara girmiyoruz. Biraz da bunlar sürpriz olacak. Kampanya tanıtım programı o yüzden var.

Bürokratların aday gösterilmesinde ak parti bir fren yapıyor mu? Kadın adaylara pozitif ayrımcılık yapılacak mı?

Ben bir engel filan bir şey bilmiyorum. Bürokratlarımızın istifaları kendi takdirleridir. Başvurur ve diğer aday adaylarıyla birlikte eşit şekilde yarışırlar. Biz aday adayımızın çok olmasını isteriz. Bir sınırlama getirmeyiz. Engelleme düşüncemiz de söz konusu değil.

Kadın adaylarla ilgili bir kota uygulamıyoruz. Son kongrelerimizde teşkilatlarımızda kadın yönetici sayısı çok arttı.

Türkiye’de kadınların hem toplumsal hayatta hem de siyasi hayatta daha fazla rol alması için çaba sarf ediyoruz.

Ben kadın adayımızın da milletvekillimizin de Ak Parti de daha fazla olacağını düşünüyorum.

Güneydoğu’ya yönelik özel bir seçim stratejisi olacak mı?

Biz de strateji çalışıyoruz strateji heyetimiz var. Her alternatifi iyi değerlendiriyoruz. Bölgeyle veya Türkiye ile ilgili her türlü alternatifi düşünüyoruz değerlendirmeler yapıyoruz. Ama HDP’nin seçime tek başına girme kararı kendi kararıdır.

Seçim beyannamesinde ‘kutsal mücadele’ ifadesi olacak mı?

Böyle bir şey söz konusu değil kutsal mücadele terimini ilk kez sizden duyuyorum. Kimin yorumu bilmiyorum.

O çok istisnai bir durum olursa o partinin kararı olur. Bilemiyorum şu anda…

Başkanlık konusunda AK Parti’de iki ayrı görüş mü var?

Bizim partimiz şöyle bir partidir. Her konu kendi platformlarında farklı açılardan tartışılır. Eğer varsa farklı düşünenler bazı konularda. Bu konuyu kast etmiyorum. Farklı düşünenler tabi ki olabilir. Bir karar verilir ve hepimiz o farklılıkları unutur ve çalışır.

Bu dönem sizim 3. döneminiz. Seçimlerden sonra ne yapacaksınız?

Ben 3. Dönemim rabbim abana bunu nasip eti. Türkiye’yi değiştiren bir hareketin içinde rol aldım. 12 yıl da bakanlık yaptım. Hayırlı işler yaptığıma inanıyorum. Partinin ve misyonun güçlü şekilde devam en büyük temennim. Partim için çalışacağım. Başka bir şahsi planım yok. Bu benim için bir hayat adeta. Hayatımızın esası hedefi gibi.

Başkanlık için sizin görüşünüz nedir?

Tartışmalara girmek istemiyorum. Hassas bir görev yürütüyorum. O konuya girmek istemiyorum.