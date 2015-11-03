Ülkücü yazardan Bahçeli'ye: AKP'yi tek başına iktidara taşımayı başardınız, tebrikler

7 Haziran seçiminin yapıldığı gece 'en kısa zamanda erken seçim' açıklaması yapan ve koalisyon görüşmeleri sürecinde olumsuz bir tavır takınmakla eleştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Yeniçağ yazarı Alpay Altay, "Bahçeli, yaptığı erken seçim çağrılarıyla 3 Kasım 2002'den sonra 1 Kasım 2015'te de AKP'yi tek başına iktidar yaparken siyasi tarihimize geçmeyi fazlasıyla hak etti" dedi.

Alpay Altay, yazısında "Tebrikler Sayın Bahçeli, 7 Haziran'da iktidardan düşen AKP'yi bu kadar kısa sürede ummadığı oranda oylarını artırarak tek başına iktidara taşımayı başardınız... Tebrikler" ifadelerine yer veri.

Alpay Altay'ın Yeniçağ gazetesinin bugünkü (3 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Şurası bir gerçek ki Tayyip Erdoğan ve partisi AKP, Türk siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir başarı öyküsüne imza attı. Erdoğan ve partisinin inanılmaz yükselişinde Türkiye konjonktürünün payı elbette inkâr edilemez. Ama bunun yanı sıra onu ve partisini yıllardır iktidar burcunda tutan başka faktörler de dikkate alınmalı. İşte 2002 yılından bugüne yaptığı büyük katkılarla, "Tayyip Erdoğan ve AKP Destanı"nın yazılmasında en etkin rolü oynayan bir "siyaset kahramanı"ndan bahsetmezsek büyük haksızlık etmiş oluruz. Merak etmeyin, hepinizin tanıdığı bir şahsiyet bu "siyaset kahramanı"... Bu"kahraman", bir muhalefet partisi lideri olmasına rağmen AKP'ye iktidar yolu açan, her başı sıkıştığında onu kurtaran ve iktidarını sorunsuz sürdürmesini sağlayan Devlet Bahçeli'den başkası değil...

Bahçeli, AKP'nin iktidar yıllarını başlatan ilk atağı, 2 Temmuz 2002'de Bursa Kocayayla'da erken seçim ilanıyla yaptı. 18 Nisan 1999'da tarihinin en yüksek oyunu alıp yüzde 18 ile DSP-MHP-ANAP Koalisyonu'nun güçlü ortağı Bahçeli, 3,5 yıllık iktidarını durup dururken yaptığı ve gerekçesi halen sır olan bu seçim ilanı ile sonlandırdı. "3 Kasım 2002'de seçim yapılacak" diye ilan ettiğinde bu karardan ne koalisyon ortaklarının ne de MHP yönetimi ve yetkili kurullarının haberi vardı... Apar topar seçime gidildi...Sonuç; oyları yüzde 18'den yüzde 8'lere gerileyen MHP baraj altında kalırken, henüz kurulmuş olan Erdoğan liderliğindeki AKP, ilk girdiği seçimde tek başına iktidar...

3 Kasım 2002 akşamı başlayan Erdoğanlı ve AKP'li yılların yolu Devlet Bahçeli tarafından açılmıştı... Yıllar, yılı kovalarken Bahçeli'nin Erdoğan ve partisi AKP'ye desteği de eksik olmadı.

Bahçeli bu anlamdaki en unutulmaz desteğini 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında AKP'ye verdi. Meclis'te 367 şartı sebebiyle yaşanan tartışmalarla seçim çıkmaza girmiş, AKP adayı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olamamıştı. Seçimde oluşan yeni Meclis aritmetiği de AKP'yi muhalefetle uzlaşarak bir aday çıkarmaya mecbur bırakıyordu. Ancak bu noktada Bahçeli, MHP'nin Meclis'teki oturuma katılacağını açıklayınca AKP bir uzlaşmaya ihtiyaç kalmadan 367 krizini aşıp adayı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmiş oldu.

Her fırsatta AKP'nin önündeki engelleri aşacak desteği veren, bu sebeple de "koltuk değneği"suçlamasına muhatap kalan Devlet Bahçeli'nin hatırlardaki en yeni icraatlarından biri de 7 Haziran seçimi sonrasında Meclis Başkanı seçimi sırasında yaşandı. Bahçeli, bu seçim sırasında ortaya koyduğu anlaşılmaz tavrıyla AKP adayı İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesini sağladı.

AKP'nin mutlak zaferi, MHP'nin ise mutlak bozgunuyla sonuçlanan 1 Kasım seçimine gidiş sürecinde Bahçeli'nin rolünü hatırlamakta da yarar var. 7 Haziran gecesinin 8 Haziran'a bağlandığı saatlerde ekranlarda gözüken Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirip mevcut aritmetik içindeki muhtemel koalisyon ihtimallerini tek tek sıraladı. Hiç bir koalisyon içinde yer almayacaklarını açıkladıktan sonra, "Eğer bunların hiç biri olmayıp hükümet kurulmazsa, erken seçime de varız!.." diyerek meydan okudu. O sıralarda Bahçeli'den başka "erken seçim"i telaffuz eden bir kişi daha vardı... O da Tayyip Erdoğan'dı... Bahçeli,"erken seçim" çağrısıyla, 7 Haziran sonuçlarından hiç memnun olmayan Tayyip Erdoğan'a bir kez daha büyük bir fırsat vermişti. Bahçeli'den aldığı bu işaretle koalisyon görüşmelerinde ipe un serme siyasetini başarıyla uygulatan Erdoğan, hükümet kurmak için dolan yasal sürenin sonunda erken seçim yolunu açtı.

Adeta tarih tekerrür etti 2002'den sonra 2015'te de Bahçeli'nin "tarihi" çağrılarıyla erken seçime gidildi. 7 Haziran'dan 146 gün sonra 1 Kasım'da millet sandığa sürüklendi.

Sonuç; böyle kısa bir sürede MHP oyları yüzde 16'dan yüzde 12'ye gerilerken, AKP yüzde 49'ları bulup 317 milletvekili ile tek başına iktidar oldu.

MHP, Bahçeli'nin öncü çağrısıyla gidilen seçimde 7 Haziran'a göre 2 milyon oy ve 40 milletvekilini kaybedip ağır bir yenilgiye uğradı.

Bahçeli, yaptığı erken seçim çağrılarıyla 3 Kasım 2002'den sonra 1 Kasım 2015'te de AKP'yi tek başına iktidar yaparken siyasi tarihimize geçmeyi fazlasıyla hak etti.

Tebrikler Sayın Bahçeli,

7 Haziran'da iktidardan düşen AKP'yi bu kadar kısa sürede ummadığı oranda oylarını artırarak tek başına iktidara taşımayı başardınız... Tebrikler...