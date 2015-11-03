Ülkücü Yeniçağ'dan "Bahçeli, Erdoğan'la baş başa gizli görüşme yaptı" iddiası

MHP Genel Başkanlığı için Devlet Bahçeli'ye karşı Koray Aydın'a destek veren ülkücü gazete Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, "Ankara'da derin kulislere hâkim olan çok sağlam ve güvenilir bir kaynaktan" aktardığını belirterek, "Devlet Bahçeli, Bayramın ikinci günü özel bir evde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile baş başa bir görüşme yaptı" iddiasında bulundu.

MHP’nin 1 Kasım seçim yenilgisi siyasi gündemdeki yerini koruyor. Pazar gecesi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin istifa edeceği yönündeki söylentiler çok geçmeden yalanlanmış; bir süre sonra da Bahçeli’nin “topyekun görev başındayız” sözleriyle istifayı gündem dışına çıkardığı yazılı açıklaması gelmişti. Yeniçağ gazetesinin ortaya attığı iddia, Bahçeli üzerinden başlayan tartışmayı farklı boyutlara taşıyacak gibi gözüküyor.

Ahmet Takan’ın Yeniçağ'da “Doktor Devlet Bahçeli başarılıdır!..” başlığıyla yayımlanan (3 Kasım 2015) yazısından ilgili bölümleri şöyle:

"Kurban Bayramı tatil rehavetindeydik. Uzun tatil bitti yine sıcak kulislere döndük. Ankara'da derin kulislere hâkim olan çok sağlam ve güvenilir bir kaynaktan şu haberi aldım; "Devlet Bahçeli, Bayramın ikinci günü özel bir evde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile baş başa bir görüşme yaptı." Çok az sayıda kişinin bildiği bu sır görüşme iddiasını, bu tip bilgilerinden emin olduğum başka bir kaynağa sordum. Teyit aldım. Hadi bir sır daha vereyim; Bu son kaynak bana, hiç kimsenin aklından dahi geçmediği günlerde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun CHP üzerinden Cumhurbaşkanlığı için ortak aday gösterileceği, daha sonra da MHP'den mebus olacağını söyleyen isimdi.

"Peki neden yazmadın" diye haklı olarak soracaksınız. Hatırlarsanız; YENİÇAĞ olarak "Seçmen Liderlere Soruyor" seçim araştırması yapmıştık. Doktor Devlet Bahçeli'den de soruları iletmek için randevu istemiştim. Diğer liderlere sorularınızı iletirken yaptığım gibi Devlet Bahçeli ile güncel söyleşi yapıp haberleştirmeyi planlıyordum. Eğer gerçekleşseydi o görüşmede kendisine duyduklarımı sorup haberleştirecektim. Ama olmadı. 1 Kasım'a 2-3 gün kalana kadar randevu talebimde ısrar ettim. Fakat özel kalemden gelen cevap hep, "Notunuz Devlet Bey'in önünde duruyor. Bir dönüş olursa sizi arayacağız" şeklinde oldu. Velhasıl, ne sizin sorulara ne de kendi sorularıma cevap aldım!.."