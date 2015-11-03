Türkeş'ten Bahçeli'ye: Hak yiyen lider partiden zorla attığı adama haricen ödeme teklif ettiriyor

Seçim hükümetinde yer aldığı gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen ve 1 Kasım seçimlerinde AKP’den milletvekili olan Tuğrul Türkeş, “ihracının ardından haricen ödeme teklif ettiğini” iddia ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Türkeş, “Hak yiyen lider, adamları vasıtasıyla, partiden zorla attığı adama haricen ödeme teklif ettiriyor” ifadelerini kullandı. Türkeş’in Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

"Hak yiyen lider, adamları vasıtasıyla, partiden zorla attığı adama haricen ödeme teklif ettiriyor. Allah bunlara iktidar nasip etmesin. Türkiyem, yine büyük badire atlattın. Milletimizin ellerine sağlık..."