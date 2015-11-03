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MHP kulisinden: Bahçeli, kurmaylarına "Beni ancak ülkücü irade gönderir" dedi

MHP'de 1 Kasım'daki büyük başarısızlığın sebebleri masaya yatırılıyor...

03 Kasım 2015 12:14

1 Kasım seçimlerinde aldığı oylarda düşüş yaşayan MHP, başarısızlığın nedenlerini masaya yatırdı. Hemen her bölgeden oy kaybının ve başarısız sonuçların nedenleri üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına karar veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istifa iddialarına, “Ben mücadelemi devam ettireceğim. Beni ancak ülkücü irade gönderir” cevabını verdiği ileri sürüldü.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın kulis haberine göre, seçim gecesi kurmaylarıyla seçim değerlendirmesinde bulunan Devlet Bahçeli, istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı. “Ben devam edeceğim, farklı görüşü olan varsa söylesin” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Ülkücü hareket birçok zorlu süreçten geçti. Ben mücadelemi devam ettireceğim beni ancak ülkücü irade gönderir. Onun dışında kimseye boyun eğmem” sözleriyle istifa etmeyeceğini duyurdu.

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