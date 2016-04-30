Ülkücü Ortadoğu'dan 'olağanüstü kongreye tedbir kararı' yorumu: MHP'ye operasyon yargıdan döndü

MHP’nin yayın organı Ortadoğu gazetesi, Tosya ve Gemerek asliye hukuk mahkemelerinin olağanüstü kongreye ilişkin aldığı tedbir kararlarıyla ilgili olarak yayımladığı haberde, "MHP'ye operasyon yargıdan döndü" başlığını kullandı. Haberde, MHP Genel Başkanı Oktay Öztürk'ün, "Tüm bu hukuki gerçeklere rağmen kayyım heyeti tarafından 15 Mayıs 2016 tarihinde büyük kurultayın toplanacağı kamuoyuna duyurulmuş ve de partimiz delegeleri 'korsan kongre'ye davet edilmiştir. Nitekim, Milliyetçi Hareket Partisini henüz hiçbir yetkisi olmadan Büyük Kurultay'a davet etmek teşebbüsünde bulunan kayyım heyetinin kaos yaratma girişimi, birçok üst kurul delegemiz tarafından tepkiyle karşılanmış ve genel merkezimize ulaşan onlarca üst kurul delegesi, bu hukuksuz duruma karşı Anayasa'nın 36'ıncı maddesine dayalı olarak hukuki mücadele başlatmak istediklerini söylemişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Ortadoğu gazetesinin, "MHP'ye operasyon yargıdan döndü" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı sözde kayyum heyetine ihtiyati tedbir konulduğunu bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, MHP'deki olağanüstü kongre sürecine ilişkin "Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, kayyım heyetinin yetkileri ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş, kararın kesinleşmeden uygulanamayacağı tespit edilmiş, kongre çağrısı da dahil olmak üzere bütün işlemler ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş ve ayrıca Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararının infazı Yargıtay incelemesi sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuştur" dedi.

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Öztürk, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8 Nisan'da Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesince MHP Büyük Kurultayı'nın tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda 3 kişilik kayyım heyetinin görevlendirildiğini hatırlattı.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı hakkında parti genel merkezince Yargıtay 18. Hukuk Dairesine temyiz başvurusunda bulunulduğunu belirten Öztürk, bu nedenle Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bahse konu kararının henüz kesinleşmediğinin altını çizdi.

Öztürk, daha önce de genel merkezce yapılan basın açıklamalarıyla vurgulandığı üzere Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararının, Türk Medeni Kanunu'nun 75/2'inci maddesi uyarınca verildiğini,HMK 367/2'inci maddesi uyarınca da kesinleşmeden uygulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"Bugün itibariyle birçok başvuru gerçekleşti"

Kararın henüz Yargıtay incelenmesinden geçerek kesinleşmediği için Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesince atanan kayyım heyetinin görevinin de başlamadığını savunan Öztürk, şöyle devam etti:

"Ancak tüm bu hukuki gerçeklere rağmen kayyım heyeti tarafından 15 Mayıs 2016 tarihinde büyük kurultayın toplanacağı kamuoyuna duyurulmuş ve de partimiz delegeleri 'korsan kongre'ye davet edilmiştir. Nitekim, Milliyetçi Hareket Partisini henüz hiçbir yetkisi olmadan Büyük Kurultay'a davet etmek teşebbüsünde bulunan kayyım heyetinin kaos yaratma girişimi, birçok üst kurul delegemiz tarafından tepkiyle karşılanmış ve genel merkezimize ulaşan onlarca üst kurul delegesi, bu hukuksuz duruma karşı Anayasa'nın 36'ıncı maddesine dayalı olarak hukuki mücadele başlatmak istediklerini ifade etmişlerdir."

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Oktay Öztürk, aynı zamanda partinin çeşitli kademelerinde yönetici durumunda bulunan ve üst kurul delegesi sıfatı taşıyan mensuplarının, bulundukları il ve ilçelerdeki asliye hukuk mahkemelerine başvurulara başladıklarını ve bugün itibarıyla birçok başvurunun gerçekleştiği bilgisinin kendilerine ulaştığını bildirdi.

Bu başvurular neticesinde, şu an kararı verilmiş ve genel merkeze ulaşmış 2 mahkeme kararının bulunduğunu vurgulayan Öztürk, şunları söyledi: "Nitekim Tosya İlçe Başkanımız ve aynı zamanda üst kurul delegemiz bulunan Muvaffak Etyemez tarafından kayyım heyeti aleyhine açılmış bulunan muarazanın önlenmesi davası neticesinde, Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ve yine Sivas ili Gemerek ilçesi teşkilat başkanımız ve üst kurul delegemiz Sayın Erdal Genç tarafından, kayyım heyeti aleyhine açılmış bulunan muarazanın önlenmesi davası neticesinde, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından; kayyım heyetinin yetkileri ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuş, kararın kesinleşmeden uygulanamayacağı tespit edilmiş, kongre çağrısı da dahil olmak üzere bütün işlemler ihtiyati? tedbir yoluyla durdurulmuş ve ayrıca Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararının infazı Yargıtay incelemesi sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuştur.

Bu iki karara ek olarak yine 3 üst kurul delegemiz tarafından bir ilimizde yapılan benzer başvuru üzerine, 3 ihtiyati tedbir kararının daha verilmiş bulunulduğu ve de basın toplantısı aşamasında henüz tebliğ işlemlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle genel merkezimize ulaşmadığı üst kurul delegesi arkadaşlarımızca ifade edilmiştir."

"İhtiyati tedbir kararlarının sayısı artarak devam edeceği düşünülüyor"

Oktay Öztürk, bu kararların bugüne kadar MHP Genel Merkezince ifade edildiği üzere, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kararının kesinleşmeden uygulanamayacağını teyit etmiş olduğu gibi, kayyım heyetinin yasal olmayan teşebbüslerinin de yargı organları eliyle durdurulması anlamına geldiğini belirtti.

Dün ve bugün, genel merkezden bu konuda hukuki yardım talebinde bulunan üst kurul delegeleri sayısının yaklaşık olarak 100 civarında olduğu, 60 üst kurul delegesine de bu konuda genel merkez hukukçularınca yardımda bulunulduğunu dile getiren Öztürk, "Pazartesi gününden itibaren çok sayıda üst kurul delegemiz de bu hukuksuzluk karşısında kayyım heyeti aleyhine davalar ikame etmeye devam edecektir. Şu an için 5 olan ihtiyati tedbir kararlarının sayısının, önümüzdeki hafta artarak devam edeceği düşünülmekte olup, genel merkezimize ulaşan mahkeme kararları basınla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." diye konuştu."