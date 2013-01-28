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Yaşam

Ülkü Adatepe'nin çocukları İş Bankası ve CHP'ye miras davası

Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları, İş Bankası ve CHP'den 1 milyar dolar istedi

28 Ocak 2013 17:18

 
Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları, annelerinin vasiyetname gereği alması gereken miras payını almadığı iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İş Bankası'na 1 milyar dolar talepli ihtarname çekti.

Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, TEM otoyolunun Sakarya-Akyazı mevkisinde 1 Ağustos 2012 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Atatürk'ün vasiyetindeki son mirasçısı olduğu belirtilen Adatepe'nin çocukları Ahmet Kemal Doğançay ve Ali Kemal Doğançay, annelerinin vasiyette belirtilen miras payını alamadığını ileri sürdü.

Doğançay kardeşler avukatları Osman Ersin Kozanhan aracılığıyla Türkiye İş Bankası ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtarnamede İş Bankası ve CHP'den 1 milyar dolarlık alacaklarının olduğunu ve bu paranın ödenmesini istediler.

İhtarnameyi basın açıklaması ile kamuoyuna duyuran avukat Kozanhan, CHP ve İş Bankası'ndan gelecek cevaba göre hareket edeceklerini söyledi.

Avukat Kozanhan, konuya ilişkin ise 30 Ocak 2013 tarihinde de basın açıklaması yapılacağını belirtti.

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