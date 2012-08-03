Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ulu Önder Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, son yolculuğuna uğurlandı.

Ülkü Adatepe'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Camide, Adatepe'nin oğulları Ali Kemal Doğançay ile Ahmet Kemal Doğançay taziyeleri kabul etti.Cenaze törenine katılan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özlem İnönü Toker,Ülkü Adatepe'yi 3 yaşında tanıdığını ve ilk tanıyanlardan birisi olduğunu belirterek, daha sonra kendi evlerine de sürekli geldiğini söyledi.

Bütün çocuklara Adatepe'yi anlattığını belirten Toker, “Daha sonra Ülkü ile zaman zaman anılarımızı yad ettik. O bazılarını benden 2 yaş küçük olduğu için hatırlamıyordu. Ben onu hep güleryüzlü küçük Ülkü diye hatırlayacağım. İlk yolculuğunda beraberdim. Son yolculuğunda da beraber olmak istedim” şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise Adatepe'nin vefatının herkes için büyük bir üzüntü olduğunu dile getirerek “Atamızın önemli bir emaneti, manevi bir evladı olarak her zaman gönlümüzde yaşayacak bir hanımefendidir. Bu özelliğinin yanı sıra ayrıca çocuk dostu idi. Hayatını çocuklarımızın daha iyi yetişmesine vakfetmiş ve bunun için gayret gösteren bir hanımefendiydi. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da Ülkü Adatepe'nin, Atatürk'ün Türkiye'ye emaneti olduğunu ifade ederek, “Hem kendisinin hem de Atatürk'ün manevi şahsiyetine saygımızı ifade etmek amacıyla buradayız. Adı da güzel, Ülkü... Bir ülkücü olarak da Atatürk'ün ülkülerine, mücadelesine ve ona saygımızı bütün vatandaşlarımızla burada tekrar ifade ediyoruz” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de ünlülerin veya güç sahibi siyasilerin yakınları öldüğünde gazetelerin ilan sayfalarının vefat ve baş sağlığı ilanlarından geçilmediğini dile getirerek, bunu saygıyla karşıladıklarını ancak aynı saygıyı Adatepe'nin kaybında gazetelerde göremediğini belirtti.Hamzaçebi, Adatepe'nin şahsında Cumhuriyet'in değerlerini burada bir kez daha şükranla andığını vurguladı.

Bir gazetecinin, “Ülkü Adatepe, Çankaya Köşkü'ne sadece bir kez davet edildiğini, davet edenin de Ahmet Necdet Sezer olduğunu, onun dışında herhangi bir davet almadığını, bunu da bir vefasızlık olarak hissettiğini söylemişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusu üzerine Hamzaçebi, bunun son derece üzücü olduğunu, bugünkü tablonun da bunu gösterdiğini ve gazetelerde CHP dışında ilan veren olmadığını anlattı.

Hamzaçebi, “Adatepe'nin sembol isim olması nedeniyle göremediğimiz tutum ve davranışlar bizi son derece üzüyor. Bunu milletin takdirine bırakıyorum” dedi.

Başka bir gazetecinin, “Ülkü Adatepe'nin 2006'da CHP'den bir makam aracı talebi olmuştu. Daha sonra hükümetten de böyle bir talebi olduğunu ancak ikisinden de cevap alamadığını söylemişti” sözleri üzerine Hamzaçebi, “Böyle bir şeyi ben şu an duyuyorum. Makam aracı talebi var mıydı, yok muydu? Makam arabası elbette bir eksikliktir ama Adatepe'nin ölümü nedeniyle siyasilerin, hükümetin takındığı tavır önemlidir” şeklinde konuştu.

Camideki cenaze törenine, Adatepe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, sanatçılar Müjdat Gezen ve Ali Rıza Binboğa, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ile bazı subaylar ve vatandaşlar katıldı.

Adatepe'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Ülkü Adatepe'nin cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, cenaze namazını kıldıran imamın, Adatepe'nin kendi cenazesinde alkış istemediği şeklinde vasiyeti olduğunu ve bunu yakınlarının kendisine ilettiğini söylemesine rağmen cenazeye katılanlar uzun süre alkış tuttu.

Öte yandan, cenaze törenine, Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de çelenk gönderdiği görüldü.