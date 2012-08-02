Ülkü Adatepe'nin oğlu: Atatürk nasıl bizim için ölmediyse annem de ölmedi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında trafik kazasında hayatını kaybeden, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin oğlu Ahmet Doğançay, ABD'den Türkiye'ye geldi. Ahmet Doğançay, ''Atatürk nasıl bizim için ölmediyse annem de ölmedi'' dedi.

Kazaya ve annesinin ölümüne inanamadığını söyleyen Doğançay, "Annem Amerika'ya geldi tedavilerini yaptırdık. Sağlığı çok iyiydi. Kaza nasıl oldu; düz yolda, gündüz vakti, boş bir yol. Düz bir yolda nasıl bir kazadır hala inanmıyorum. Atatürk nasıl bizim için ölmediyse annem de ölmedi. Annemin bizim için bıraktığı miras için çalışacağız" dedi.

Bu arada Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Şişli'deki evinde Doğançay'ı ziyaret etti.



Sarıgül, "Ülkü annemize bu mübarek günde rahmet diliyoruz. Atamızın kızının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkü annemize yakışan bir uğurlama töreni yapacağız" dedi.