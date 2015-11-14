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Dünya

Avusturya Terörle Mücadele Dairesi: Ülkemizde 250 cihatçı olduğunu biliyoruz

"Avusturya topraklarında her an Paris’tekinin benzeri saldırıların yaşanabileceğini göz ardı edemeyiz"

14 Kasım 2015 19:22

Avusturya Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi Direktörü Peter Grindling "Ülkemizde 250 cihatçı olduğunu biliyoruz" dedi.

Grindling, "Bu nedenle Avusturya topraklarında her an Paris’tekinin benzeri saldırıların yaşanabileceğini göz ardı edemeyiz" şeklinde konuştu.

Milliyet'in haberine göre; yeni bir Paris katliamının gerçekleşmemesi için Avusturya Başbakanı Werner Fayman koalisyon ortağı ve başbakan yardımcısını, savunma bakanı, içişleri ve dışişleri bakanlarını Başbakanlık binasına çağırarak olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantıda stratejik bölgeler ile topluma açık kalabalık alanların korunması için güvenlik önlemlerinin arttırılması kararlaştırıldı.

Paris saldırılarının Avrupa’nın değerlerine yapıldığını açıklayan hükümet yetkilileri Fransa halkının yanında olduklarını belirttiler.

 

Suriye toplantısı devam ediyor

 

Suriye Zirvesi Viyana'da devam ediyor. Suriye'de 4 yıldan fazla süredir devam eden iç savaşa son verme çabaları kapsamında Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ikinci kez Viyana'da toplandılar. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu temsil ediyor. Suriye'de krizin çözümü için önerilerin ele alındığı toplantıdan sonra katılımcı bakanların Türkiye’de gerçekleşen G-20 toplantısına katılmak üzere Antalya’ya hareket edecekleri belirtildi.

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