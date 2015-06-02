'Cihatçılar Irak'a nasıl girebiliyor?'



Irak Başbakanı Abadi, salı günü Paris'te başlayan uluslararası konferans öncesi yaptığı konuşmada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini Irak'ın IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeleye yeterince destek vermemekle suçladı.

Bu konuda uluslararası toplumun başarısız olduğunu savunan Abadi, Irak'a yardım konusunda çok fazla konuşulduğunu ancak sözlerin eyleme dökülmediğini ifade ederek, ülkesine yönelik desteğin fazla olmadığına dikkat çekti.

"Bırakın silah satın alalım"

Haydar El Abadi, radikallere karşı savaşabilmek için uluslararası toplumdan, daha fazla silah satın alabilmelerinin sağlanmasını talep etti.

Ülkesine ‘neredeyse' hiç silah temin edilmediğini belirten Irak Başbakanı, Rusya ve İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle de Bağdat yönetiminin silah satın alamadığına dikkat çekti.

"Yabancı cihatçıların sayısı artıyor"

Irak Başbakanı Abadi, konferans öncesi yaptığı açıklamada, IŞİD'e katılan yabancı cihatçıların sayısının arttığını belirtti. Geçmişte cihatçıların yüzde 42'sinin yabancı ve yüzde 58'inin Iraklı olduğunu ifade eden Abadi, şimdi ise durumun tersine döndüğüne işaret etti. Abadi hâlihazırda IŞİD örgütü içindeki Iraklı cihatçıların yüzde 40 olduğunu, yabancı cihatçıların ise yüzde 60'a ulaştığını belirtti.

Haydar El Abadi, uluslararası toplumdan nasıl olup da Körfez ülkeleri, Mısır, Suriye, Türkiye ve Avrupa ülkelerden İslamcıların Irak'a savaşmaya gelebildiklerini açıklamalarını talep etti.

"Hava saldırıları yeterli değil"

Abadi açıklamasında, hava saldırılarının da yeterli olmadığını vurguladı. Abadi, IŞİD örgütünün küçük ve mobil gruplar halinde hareket ettiklerini ve yerlerini tespit etmek için yeteri kadar keşif uçuşu yapılmadığına dikkat çekti.

Paris'te IŞİD karşıtı koalisyon tarafından düzenlenen uluslararası konferansa, 20'nin üzerinde bakan ve uluslararası organizasyonun yetkilileri katılıyor. Konferansta, Suriye'de Palmira ve Irak'ta Ramadi'yi ele geçiren ve iki ülkede de ilerlemeye devam eden IŞİD'e karşı yürütülen strateji masaya yatırılacak. Koalisyon öncüsü ABD'nin Dışişleri Bakanı John Kerry, geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle konferansa katılamayacağını bildirmişti.