Avusturya sınıra tel örgü çekiyor



Avusturya'da yoğun sığınmacı akınına karşı çözüm arayışları sürüyor. Son olarak uzun tartışmalar sonrası Avusturya hükümeti Slovenya sınırına tel örgü çekilmesi kararı aldı. Avusturya Başbakanlık Müsteşarı Josef Ostermeyer, tel örgünün ilk etapta dikenli tel olmayacağını, ancak acil durumlarda dikenli tele başvurulabileceğini söyledi. Tel örgü çalışmalarına gelecek iki hafta içinde başlanması ve çalışmaların iki ay sürmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner'in verdiği bilgilere göre, tel örgünün yükseliği ise 2,20 m. olacak.

Söz konusu önlemin, sınırdan düzenli geçişleri sağlamak için alındığı belirtildi. Müsteşar Ostermeyer, sınırın kapatılmasının hedeflenmediğinin de altını çizdi. İçişleri Bakanı Mikl-Leitner, iki hafta önce Spielfeld sınırının sağına ve soluna birer kilometrelik ter örgüsü çekilmesi önerisini gündeme getirmiş, ancak ülkenin Sosyal Demokrat Başbakanı Werner Faymann bu öneriyi reddetmişti.

Sığnmacıların Balkan rotası üzerinde bulunan Slovenya, çarşamba günü Hırvatistan sınırına dikenli tel çekme çalışmalarına başlamıştı. Halihazırda binlerce sığınmacı, Slovenya ve Avusturya'dan geçerek kuzeye varmak amacıyla yolda bulunuyor. Sığınmacıların çoğu, Almanya veya İsveç'e gitmek istiyor.